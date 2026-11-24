Как сообщает издание Drive, специальные предложения будут действовать до 31 декабря 2026 и охватывают как бензиновые, так и гибридные и полностью электрические модели. Акция распространяется на новые и демонстрационные автомобили в дилерских центрах.

Самый большой бонус ждет покупателей флагманского семейного кроссовера Audi Q7. На все версии этой модели от базовой до топовой S Line действует прямая скидка в размере 20 тысяч долларов. Не менее интересно смотрится прайс на электрический Audi Q6 e-tron Sport. Благодаря акции его цена под ключ снизилась до 95 900 долларов, что позволяет покупателю сэкономить более 20 тысяч от стандартной розничной стоимости.

Сколько сбрасывают на бестселлеры

Самая популярная модель бренда, кроссовер Audi Q5, тоже получила очень адекватный прайс. Бензиновую версию сейчас отдают за 78 900 долларов, что означает выгоду около 13 500 долларов.

Если же клиент желает плагин-гибрид Q5, то экономия составит 12 тыщ баксов. Компактный паркетник Audi Q3 тоже участвует в распродаже, хотя здесь дисконт скромнее – около 4000 долларов.

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Почему бренд пошел на такие шаги?

"Такие щедрые предложения являются прямой реакцией на рыночную ситуацию", – отмечают эксперты рынка. Дело в том, что продажи Audi в Австралии в этом году просели на 24,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В настоящее время бренд реализовал чуть более 9500 машин, что ставит его далеко позади главных конкурентов. Для сравнения, Lexus продал более 10 тысяч автомобилей, Mercedes-Benz пересек отметку в 17 тысяч, а лидирует BMW с показателем почти 20 тысяч проданных автомобилей.