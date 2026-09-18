Audi запрещает продавать электромобили AUDI в Европе: в чем причина

Как пишет Motor1 со ссылкой на немецкое издание Automobilwoche, местный импортер Auto China решил сыграть на опережение и начал завозить в Германию новые электромобили, которые Audi разрабатывала совместно с концерном SAIC специально для китайского рынка.

Эти машины выпускаются под отдельным брендом AUDI – заглавными буквами и принципиально без фирменных "четырех колец" на решетке радиатора.

Для украинских водителей, которые часто рассматривают покупку электромобилей из Китая, эта ситуация очень показательна. Официальная позиция Audi проста: импортируемые E5 Sportback или E7X не становятся частью европейской дилерской сети.

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Это означает, что владельцы таких машин остаются наедине с проблемами обновления софта, диагностики, поиска специфических запчастей и гарантийного ремонта. Современный электромобиль – это гаджет на колесах, и без официальной поддержки производителя его эксплуатация превращается в лотерею.

Почему Audi против собственных китайских авто

Китайский суббренд создавался для молодых и продвинутых покупателей, поэтому эти машины выглядят значительно смелее глобальной линейки Audi. Появление таких ярких альтернатив на домашнем рынке в Германии чревато продажами официальных европейских моделей e-tron. Представители бренда заявили, что инициировали судебный процесс против импортера и будут жестко защищать свои права.

Сейчас модели E5 Sportback да E7X уже исчезли с сайта немецкого дилера, хотя там все еще свободно продаются другие "китайцы" от Xiaomi, Zeekr и Huawei.

Ирония ситуации заключается в том, что Audi потратила огромные деньги на разработку крутых электромобилей для Китая, оказавшихся настолько привлекательными, что европейцы готовы покупать их даже из-за "серые" схемы без каких-либо гарантий.