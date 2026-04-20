Audi тестирует седан RS6: мощный гибрид готовится к дуэли с BMW M5

Компания Audi готовит масштабное возвращение RS6 в кузове седан после 15-летнего перерыва. Последние два поколения высокопроизводительного авто выпускали исключительно как Avant (универсал), однако новые шпионские фото с трассы Нюрбургринг подтверждают, что четырехдверная версия вновь появится в линейке. Ожидается, что новинка получит гибридную силовую установку мощностью более 700 лошадиных сил.
ФОТО: Carscoops

Данила Северенчук
20 апреля, 11:20
На шпионских кадрах Carscoops заметно, что прототип будущего седана демонстрирует радикальные изменения во внешности по сравнению со стандартными моделями бренда. Автомобиль получил уникальную ромбовидную решетку радиатора, массивные воздухозаборники и развитый передний сплиттер.

На передних крыльях появились вертикальные вентиляционные отверстия, а заднюю часть венчает фирменная двойная выхлопная система с огромными патрубками, интегрированными в спортивный бампер. Дополняют образ расширенные колесные арки, под которыми заметны легкие, но массивные диски и высокоэффективная тормозная система. В интерьере ожидается появление мультимедиа с тремя экранами (включая отдельный дисплей для пассажира на 10,9 дюйма) и отделка из углеродного волокна и микрофибры Dinamica.

Гибридная мощность и интеллектуальный полный привод

Главной интригой остается силовой агрегат. По предварительным данным, новый RS6 станет плагин-гибридом (PHEV). Наиболее вероятным сценарием является использование 4,0-литрового двигателя V8 с двойным турбонаддувом в паре с электромотором. Такая система может обеспечить суммарную мощность около 720 лошадиных сил, что позволит седану на равных конкурировать с новым BMW M5.

Кроме системы Quattro, новинка получит электромеханическую систему векторизации крутящего момента. Эта технология, которая уже дебютировала на младшей модели RS5, позволяет максимально эффективно распределять тягу между колесами, обеспечивая стабильность на высоких скоростях и молниеносную реакцию в поворотах. Также автомобиль сможет проезжать часть пути исключительно на электроэнергии благодаря аккумуляторной батарее емкостью более 25 кВт-ч.

Когда дебют?

Официальная премьера модели ожидается уже в конце 2026 года, а первые серийные экземпляры поступят к европейским дилерам в начале следующего сезона.

