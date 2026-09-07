Audi вернула A2: новый электромобиль может питать дом во время блекаутов

Audi фактически возвращает на рынок имя A2, но теперь полностью электрическом формате. По данным официального прессрелиза Audi, Новинка создана в Германии, будет производиться в Ингольштадте, а заказы в Германии начнут принимать 10 сентября 2026 года.

Audi A2 e-tron сделали не для рекорда, а для экономии

Главная цифра нового A2 e-tron– 12,8 кВт-ч на 100 километров по циклу WLTP. Именно столько потребляет версия мощностью 140 кВт с опционным пакетом Efficiency, и Audi называет этот показатель самым лучшим в своей истории.

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Это означает, что автомобилю требуется в среднем всего 1 кВт-ч энергии примерно на 7,8 километра пути по условиям тестового цикла. Конечно, в реальной жизни расход будет выше, особенно на высокой скорости, зимой или с активным отоплением салона, но сама концепция интересна: Audi решила не компенсировать потери огромной батареей, а поначалу сделать автомобиль максимально эффективным. В результате A2 e-tron может проехать до 646 км за WLTP.

Аэродинамика здесь важнее большого аккумулятора

Одна из главных причин низкого расхода – кузов. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,24, что является лучшим показателем среди компактных моделей Audi.

Инженеры поработали буквально над каждой деталью. Передняя часть кузова имеет активные воздушные заслонки, которые при обычном движении остаются закрытыми и уменьшают сопротивление воздуха. Дно максимально закрыто, колесные арки получили специальные элементы для упорядочения потока, а конструкция дисков также оптимизирована с точки зрения аэродинамики.

Audi утверждает, что только аэродинамические решения позволяют сократить потребление примерно на 0,9 кВт-ч на 100 километров.

Интересно, что сама философия очень напоминает оригинальный Audi A2, в свое время тоже пытавшийся достичь низкого расхода не за счет большого запаса горючего, а благодаря небольшой массе и продуманной конструкции.

Четыре версии и три батареи

Audi предложит A2 e-tron в четырех вариантах мощности. Базовая версия развивает 125 кВт и 350 Нм, в то время как самая мощная имеет 240 кВт и 545 Нм.

В зависимости от модификации используются батареи емкостью 52, 61 или 84 кВт-ч.

Все версии имеют задний привод, а электромотор синхронен с постоянными магнитами. Предусмотрены четыре уровня рекуперации, включая режим управления одной педалью.

Для 140-киловаттной версии Audi использует аккумулятор LFP емкостью 61 кВт-ч. Ячейки установлены непосредственно в корпус батареи по технологии Cell-to-Pack. По данным производителя, такая конструкция позволяет более эффективно использовать внутреннее пространство батареи, а сам LFP-аккумулятор не требует редкоземельных элементов.

Именно эта батарея Audi ранее показывала как одну из главных причин высокой эффективности A2 e-tron. В предыдущем материале Auto24 о рекордной экономичности модели мы уже рассказывали, что LFP-аккумулятор получил адаптированную систему охлаждения и может заряжаться регулярно до 100%.

Audi сделала ставку на двунаправленную зарядку

A2 e-tron сможет не только потреблять электроэнергию, но отдавать ее обратно. Функция Vehicle-to-Load позволяет использовать автомобиль в качестве источника питания для внешних устройств. К примеру, от батареи можно заряжать электровелосипед или подключать другое оборудование.

В Германии, Австрии и Швейцарии автомобиль также сможет работать как домашний накопитель энергии по технологии Vehicle-to-Home. Для этого необходима совместная двунаправленная зарядная станция.

То есть, в определенных сценариях она может стать частью домашней энергосистемы.

Компактный снаружи, просторный внутри

A2 e-tron позиционируют как компактный автомобиль для европейского рынка, но Audi старается не жертвовать практичностью из-за небольших габаритов.

Колесная база составляет 2,77 метра, а короткие свесы позволяют максимально использовать длину кузова для салона. Одной из основных особенностей станет панорамная стеклянная крыша площадью 1,6 квадратного метра.

В интерьере используется концепция Softwrap, когда мягкая тканевая поверхность переходит с передней панели на дверь и создает более "домашнюю" атмосферу.

Еще интереснее смотрится система креплений Fidlock. Это магнитный механизм, который впервые среди премиальных автопроизводителей Audi устанавливает серийно. По замыслу производителя, он позволит быстро фиксировать разные аксессуары и органайзеры в салоне.

Здесь есть искусственный интеллект и большой изогнутый экран.

В стандартную оснастку A2 e-tron войдет Audi Assistant с искусственным интеллектом, навигация e-tron route planner и другие цифровые сервисы.

Перед водителем расположен 11,9-дюймовый Audi Virtual Cockpit Plus, а центральный дисплей мультимедийной системы имеет диагональ 12,8 дюйма. Оба экрана объединены в панорамную цифровую панель с изогнутой формой.

Также Audi заявляет об адаптивном круиз-контроле, системе автоматического экстренного торможения, помощи при объезде помех, контроле внимания водителя, системе парковки и камере заднего вида. То есть за оснасткой маленький A2 e-tron явно не собирается играть роль "дешевой Audi".

Кстати, интерьер нового A2 e-tron Auto24 уже показывал на шпионских фото, где была видна панорамная цифровая панель и новый руль.

Audi использует более 300 компонентов из переработанных материалов

Экологичность A2 e-tron для Audi не ограничивается потреблением электроэнергии.

В зависимости от комплектации у автомобиля будет более 300 компонентов из переработанных материалов. Речь идет о стали, алюминии и пластиках. Более 100 деталей будут использовать материалы, уже находящиеся в потребительском использовании.

Audi также заявляет, что конструкцию отдельных компонентов разрабатывали с учетом будущего повторного использования и переработки.

Это уже интереснее с точки зрения всей концепции автомобиля: компания пытается снизить ресурсоемкость не только во время эксплуатации, но и на этапах производства и утилизации.

Новый A2 быстрее разрабатывался и производился с использованием старых роботов

Audi отдельно подчеркивает, что новый электромобиль должен стать примером эффективности не только на дороге.

Модель была разработана на 21 месяц быстрее, чем предыдущие автомобили аналогичного уровня. А при производстве в Ингольштадте Audi использует более 1200 уже имеющихся производственных компонентов и примерно 250 роботов, ранее работавших с другими моделями.

Это позволяет компании избежать значительной части затрат на новое оборудование. Фактически Audi пытается сделать из A2 e-tron пример того, как можно создавать новые электромобили без полной перезагрузки заводов.

Это особенно важно на фоне того, что Audi сейчас перестраивает свою электрическую линейку. Компания параллельно развивает новые модели Европы и отдельное направление AUDI в Китае. Auto24 уже рассказывал о новых электромобилях Audi и ее китайском партнере SAIC.

Сколько обойдется Audi A2 e-tron

В Германии базовый Audi A2 e-tron с батареей 52 кВт-ч будет стоить от 38 200 евро.

Версия с батареей 61 кВт-ч будет стартовать от 41 900 евро. Модификация мощностью 170 кВт с батареей 84 кВт-ч будет стоить от 48 900 евро, а топовая версия на 240 кВт – 51 200 евро.

Заказы в Германии откроют 10 сентября 2026 года. Первые автомобили должны приехать к дилерам в декабре. Таким образом, Audi A2 e-tron станет одним из самых доступных способов войти в электрическую модельную линейку марки. И при этом это не просто маленькая Audi: производитель сделал ставку на очень низкое потребление, относительно небольшую батарею, хорошую аэродинамику и максимальное использование уже имеющейся производственной инфраструктуры.