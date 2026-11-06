Audi запускает масштабный центр разработок в Шанхае: что известно о новых моделях эксклюзивно для Китая

Как сообщает Audi, вновь хаб получил название AUDI Innovation & Technology Center (AITC) и собрал под своей крышей около 300 ведущих инженеров. Команда будет сопровождать весь жизненный цикл будущих машин– от первых эскизов до запуска в серийное производство.

Главная ставка в новом центре делается на глубокую интеграцию искусственного интеллекта и продвинутые системы помощи водителю. Инженеры обещают вывести взаимодействие человека с автомобилем на совершенно новый уровень, используя мультимодальные интерфейсы и персональные цифровые решения.

"Китай является ключевым рынком для нашей компании и одним из самых динамичных инновационных центров в автоиндустрии",– Гернот Долльнер, глава правления Audi. По его словам, чтобы добиться успеха в этом регионе, производителю необходимо работать максимально близко к клиентам и мгновенно превращать новые технологии в реальные продукты. Поэтому партнерство с местным гигантом SAIC выглядит как вполне логическая инвестиция в долгосрочную конкурентоспособность.

Новая платформа и эксклюзивные модели

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Будут управлять масштабным проектом Маттиас Пфистер и его заместитель Шань Юньвэй. Их команда уже работает над созданием второго поколения архитектуры Advanced Digitized Platform, которая станет технологическим хребтом для всех будущих новинок марки.

"Мы объединяем наш инженерный опыт с местными разработками и быстрым принятием решений, чтобы превзойти ожидания водителей",– Фред Шульце, генеральный директор совместного предприятия Audi и SAIC.

Напомним, что специальный суббренд AUDI был создан в 2024 году исключительно для китайского рынка. Он ориентирован на состоятельных клиентов, которые ценят высокую технологию и глубокую интеграцию в местные цифровые экосистемы.

Первенец этой линейки стал стильный AUDI E5 Sportback, выехавший на дороги в 2025 году. А уже в мае 2026 года компания выпустила полностью электрический кроссовер AUDI E7X, к которому впоследствии должна подключиться еще одна модель, которая завершит формирование первого поколения эксклюзивных авто.