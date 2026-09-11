Audi запустила производство нового A2: процесс наладили на 21 месяц быстрее других моделей

Audi официально запустила производство нового A2 e-tron на заводе в Ингольштадте. Как сообщает Audi, первые серийные авто уже сошли с конвейера, а сама модель стала для компании своеобразным полигоном для новой организации производства, цифровизации и автоматизации.

A2 e-tron запустили в производство быстрее, чем предыдущие Audi

Самое интересное в этой истории даже не сам факт появления нового электромобиля, а то, как его Audi создавала.

Компания сократила период от начала разработки до готовности автомобиля к серийному производству на 21 месяц по сравнению с предыдущими проектами. Audi объясняет это использованием опыта предыдущих моделей, упрощением процессов и меньшим количеством согласований между разными подразделениями.

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Для автомобильной промышленности это очень существенная экономия времени. Новую модель можно скорее довести до серии, а производитель тратит меньше ресурсов на подготовку производства.

Сам A2 e-tron должен стать не просто новой компактной Audi, а одним из ключевых автомобилей в процессе перестройки бренда.

Auto24 уже рассказывал о возвращении Audi A2 после 25-летней паузы. Теперь модель перешла от презентаций и предварительных заказов к реальному серийному производству.

Один завод будет производить и A2 e-tron, и A3

Audi не создавала для нового электромобиля отдельную производственную линию с нуля.

Кузова A2 e-tron производятся на тех же производственных мощностях, что и кузова Audi A3. Гибкая конструкция предприятия позволяет адаптировать оборудование под разные модели, поэтому компании не пришлось строить отдельный завод специально для нового электрокара.

Это немаловажный момент для Audi, которая сейчас пытается сделать производство автомобилей в Германии более конкурентоспособным.

При этом компания очень употребляет уже имеющееся оборудование. Более 1200 производственных компонентов, среди которых сварочные инструменты и примерно 250 роботов, ранее работавших с другими моделями Audi, повторно используют или адаптировали для A2 e-tron.

То есть, новый электромобиль не означает автоматически новый завод и тысячи единиц нового оборудования.

Audi сократило количество деталей и даже складов

Еще один способ удешевить производство – уменьшить его сложность.

Для A2 e-tron Audi сократило количество номеров производственных деталей. Это означает меньшее количество различных компонентов, которые нужно хранить, сортировать и доставлять на конвейер. В результате на предприятии требуется меньше логистических зон, а перемещение деталей становится проще.

Audi впервые в Ингольштадте использует так называемый принцип "нити жемчуга" – string-of-pearls. Последовательность автомобилей, которые должны сойти с конвейера, определяют за шесть дней до сборки. После этого заказ проходит через все производственные участки в заданном порядке.

Это позволяет поставщикам заранее подготовить детали именно в последовательности, в которой они понадобятся на конвейере. Соответственно, уменьшается потребность в больших складских и сортировочных площадях.

Работы сами устанавливают колеса

Автоматизация производства A2 e-tron также стала гораздо глубже. В Ингольштадте Audi впервые запустила полностью автоматизированную установку колес. Работы заменили полуавтоматические станции, которые ранее использовались для крепления колес при предварительной сборке передней и задней подвесок.

В кузовном цехе используется технология bin picking. Камеры и системы компьютерного зрения определяют положение деталей, после чего робот выбирает нужный компонент из контейнера и передает его дальше.

Причем Audi научила роботов работать даже с небольшими металлическими деталями, лежащими в контейнере без определенного порядка.

Для производителя это означает не только более быстрый процесс. Часть физически сложных и монотонных операций переходит к роботам, а работники могут сосредоточиться на других этапах производства.

Искусственный интеллект уже работает на заводе

Audi также переносит в производство технологии искусственного интеллекта. Предприятие использует облачную промышленную систему Edge Cloud 4 Production. Она объединяет цифровые системы сборки, в частности, контроль электронных блоков автомобиля и системы, которые подсказывают работникам информацию о конкретной комплектации.

По данным Audi, централизация этих функций позволяет отказаться от более чем 450 промышленных ПК в сборочном производстве.

Отдельно компания вводит AI-помощников для работников. Например, Supply Chain Chatbot помогает находить информацию о производственных процессах, документации и экспертных знаниях.

Другой помощник AI используется службами технического обслуживания для анализа неисправностей и поиска возможных решений. То есть, искусственный интеллект в случае A2 e-tron работает не только внутри автомобиля, но и непосредственно на конвейере.

Audi вернулась к идее эффективного компактного электромобиля

Сам A2 e-tron построен вокруг другой важной для Audi идеи – максимальной эффективности.

По данным производителя, версия мощностью 140 кВт с пакетом Efficiency потребляет всего 12,8 кВт-ч на 100 километров по циклу WLTP. Это самый низкий показатель среди серийных Audi за всю историю бренда. Запас хода может достигать 646 км.

Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,24. Именно аэродинамика, эффективная силовая установка и оптимизированная батарея позволили Audi получить такой результат без установки огромного аккумулятора.

Auto24 ранее подробно разбирал рекордную эффективность A2 e-tron, и теперь эта модель переходит к важнейшему этапу – реальному производству.

У A2 e-tron будет четыре версии

Audi предложит электромобиль в четырех уровнях мощности. Базовая версия имеет 125 кВт и 350 Нм, а самая мощная – 240 кВт и 545 Нм. Для автомобиля предусмотрено три варианта батарей емкостью 52, 61 и 84 кВт-ч. Все модификации имеют задний привод.

Цены в Германии стартуют с 38 200 евро за версию с батареей на 52 кВт-ч. Модификация с аккумулятором 61 кВт-ч стоит от 41 900 евро, 170-киловаттная версия с батареей 84 кВт-ч – от 48 900 евро, а топовый вариант мощностью 240 кВт – от 51 200 евро. Первые поставки покупателям запланированы на декабрь 2026 года.

То есть, Audi возвращает название A2 не просто как компактную модель, а как своеобразную точку входа в новую электрическую линейку бренда.

Производство A2 e-tron должно изменить сам Audi

Запуск A2 e-tron показывает, что для Audi этот автомобиль важен не только из-за продаж. Компания пытается одновременно сократить время разработки, упростить производство, повторно использовать имеющееся оборудование, автоматизировать больше операций и перевести часть производственных процессов в облако.

При этом Audi отдельно отмечает подготовку работников. Перед запуском A2 e-tron сотрудники Ингольштадта проходили практическое обучение непосредственно на конвейере, а также виртуальные тренировки по сборке.

То есть изготовитель не пытается просто заменить людей работами. Идея состоит в другом: автоматизировать рутинные операции, а работникам дать новые навыки для работы с электромобилями и цифровыми системами.

И в этом смысле A2 e-tron является для Audi большим проектом, чем просто новая компактная электрическая модель. Автомобиль становится первым серьезным примером того, как компания хочет одновременно удешевить, ускорить и цифровизировать производство в Германии.