Авария на 2,5 миллиона долларов: Ford GT разбили в Калифорнии сразу после покупки

Авария случилась в городке Кармайкл (штат Калифорния), пишет Carscoops. Несмотря на наличие видеозаписей с камер наблюдения, точная причина потери управления остается предметом дискуссий. На низкокачественных кадрах видно, что Ford GT двигался быстрее основного потока транспорта, однако не на предельной скорости.

Читайте также: Porsche Cayenne Coupe разорвало пополам в США: водитель выжил после ужасного ДТП

В момент приближения к выезду с парковки появился фургон, который стал катализатором дальнейших событий. Непонятно, произошел прямой контакт между машинами, или водитель суперкара просто испугался препятствия и резко дернул руль, но Ford мгновенно потерял сцепление с дорогой. Автомобиль развернуло по часовой стрелке, после чего он на большой скорости врезался в бетонные конструкции и элементы ландшафтного дизайна.

Последствия удара для эксклюзивного суперкара

Сила столкновения была настолько мощной, что легкий углепластиковый кузов Ford GT подбросило в воздух. Во время удара с дверей буквально сорвало внешнюю обшивку, а машину отбросило назад, развернув в противоположном направлении. Хотя на первых кадрах после остановки казалось, что повреждения локальные, детальный осмотр выявил плачевное состояние авто.

Почти каждая кузовная панель получила деформации, а внутренние узлы и агрегаты, вероятно, получили критические структурные повреждения. Единственным рабочим элементом, оставшимся заметным для очевидцев, были аварийные огни, которые продолжали мигать на руинах роскошного авто.

Состояние экипажа и спасательная операция

Важнейшим итогом этого события является то, что оба пассажира выжили. По счастливому стечению обстоятельств, в момент аварии рядом проезжала карета скорой помощи, что позволило оказать первую помощь мгновенно. Обоих пострадавших госпитализировали, и, по прогнозам медиков, они должны полностью выздороветь.

Также интересно: Jaguar F-Type влетел под школьный автобус во Флориде: странную аварию сняли на видео

Сейчас дочь владельца автомобиля собирает дополнительную информацию и показания очевидцев, чтобы воссоздать полную картину событий. Это расследование должно установить, была ли авария результатом технической ошибки водителя, или следствием опасного маневра водителя фургона, который выезжал с парковки.