Австралийцы создали монструозный кемпер Toyota HiAce 4×4, превосходящий Land Cruiser на бездорожье

В мире внедорожных Toyota одно из главных мест традиционно занимает Land Cruiser 70 Однако австралийская компания Headspace Campers решила использовать для создания экспедиционного кемпера совсем другую модель – коммерческий фургон Toyota HiAce. За основу взяли длиннобазный HiAce LWB для австралийского рынка, пишет Carscoops.

В отличие от японской версии с компоновкой кабина над двигателем, этот автомобиль имеет переднее расположение двигателя и больший кузов. Заводской задний привод заменили полным– для этого использовали раздаточную коробку от Land Cruiser 200, понижающая передача и дифференциалы с пневматической блокировкой.

Подвеску тоже серьезно доработали. Фургон получил регулируемые амортизаторы с выносными резервуарами и 35-дюймовыми шинами Toyo Open Country Mud Terrain на 16-дюймовых колесах. В результате дорожный просвет достиг 300 мм. По данным Headspace Campers, это больше, чем у любого серийного Land Cruiser.

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Внедорожное оснащение

Внешне переоборудованный Toyota HiAce можно узнать по стальным бамперам, шноркелю, защите кузова и усиленной лебедке. На крыше установлен багажник, а сзади предусмотрены крепления для двух запасных колес. Также кемпер получил электрические боковые подножки и боковые тенты.

При этом основная часть кузова осталась в заводском состоянии, включая галогенные фары и белый цвет French Vanilla. Компания даже испытывала свой HiAce против модифицированного кемпера на базе Land Cruiser 70 Series.

Внутри больше пространства, чем у Land Cruiser

Главным преимуществом Toyota HiAce перед традиционными внедорожниками остается огромное внутреннее пространство. Длина грузового отсека составляет 2740 мм, а его объем – 6200 литров. Это позволило Headspace Campers разместить внутри полноценную жилую зону. Здесь есть душ с системой горячего водоснабжения, зона отдыха, которая трансформируется в кровать и выдвижная кухня.

Кухонный модуль оборудован двухконфорочной индукционной плитой, мойкой и холодильником. Над основной частью салона установили электрическую подъемную крышу. Он открывает доступ ко второй спальной зоне с кроватью шириной 1450 мм и длиной 2100 мм. Для него предусмотрен матрас из пены с эффектом памяти. В верхней части также есть большие полотняные окна, деревянный потолок, светодиодное освещение, USB-порты и дополнительные места для хранения вещей.

Для автономной работы кемпера без подключения к внешней сети установили 48-вольтовую электрическую архитектуру с литиевым аккумулятором емкостью 200 А-час. По данным производителя, система позволяет одновременно пользоваться двумя аэрофритюрницами, индукционной плитой, холодильным оборудованием и кондиционером в течение ночи. Также под кузовом расположены резервуары для воды.

Для длительных путешествий предусмотрели увеличенный запас дизельного топлива – суммарно до 275 л. При этом силовой агрегат остался без изменений. Toyota HiAce оснащен 2,8-литровым турбодизелем мощностью 174 л.с. и максимальным крутящим моментом в 450 Нм. Полезная нагрузка фургона составляет от 1500 до 1600 кг, а максимальная масса прицепа – 1700 кг.

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