Австрия будет жестко штрафовать водителей фургонов и авто с прицепами: кому запретили левую полосу

Как сообщает Auto Trends ссылаясь на австрийский автоклуб ÖAMTC и управление дорогами ASFINAG, новые правила призваны разгрузить критические участки трасс с затяжными подъемами.

Там медленные грузовики и перегруженные легковые авто во время обгона создавали километровые пробки и блокировали более быстрый транспорт. Дорожная полиция Австрии уже установила соответствующие знаки с перечеркнутым прицепом и настроила цифровые табло на эстакадах.

Теперь водители упомянутых категорий транспорта обязаны двигаться исключительно по двум правым полосам, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд более быстрых легковушек.

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Тотальный видеоконтроль и неизбежные штрафы

Контроль соблюдения рядности ведется непрерывно с помощью специальных камер и полицейских патрулей. Австрийские правоохранители не принимают никаких оправданий по поводу незнания местных ПДД, ведь цифровые вывески работают круглосуточно.

" Наказание за блокировку скоростных полос будет максимально жестким и бескомпромиссным. Медленный маневр обгона на подъеме снижает пропускную способность дороги почти на треть, – объясняют эксперты по безопасности движения.

Если нарушение зафиксирует патруль, водитель заплатит на месте от 70 евро. В случае создания аварийной ситуации дело будет передано в суд, где сумма взыскания вырастет до нескольких сотен евро.

Австрийская дорожная полиция строго следит за запрещением обгона на подъемах с помощью систем камер. Фото: сайт Auto Trends

Как избежать проблем украинским водителям

Перед поездкой в Альпы обязательно загляните в техпаспорт и проверьте общую длину автомобиля вместе с прицепом. Если автопоезд превышает отметку в семь метров, о выезде дальше второй полосы придется забыть.

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Также следует внимательно следить за информацией на световых порталах над дорогой. Перед началом затяжного подъема заранее перестройтесь вправо и держите безопасную дистанцию до фур.

Хотя в Украине подобные жесткие ограничения на многополосных трассах пока не действуют, наши соотечественники часто путешествуют по Европе. Поэтому после пересечения австрийской границы с кемпером или на тяжелом бусе лучше держаться правых полос– это сбережет ваши нервы и деньги.

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Австрийский автомобильный клуб ÖAMTC и компания по управлению автомагистралями ASFINAG отмечают, что введение строгого запрета на использование третьей и четвертой полос на многополосных автомагистралях для грузовиков, фургонов свыше 3,5 тонн и соединений свыше 7 метров, введено для улучшения потока движения на критических.

За игнорирование этих требований полицейские патрули никаких исключений делать не будут: как местных водителей, так и иностранных будут наказывать за несоблюдение этого правила блочными штрафами и административным производством.