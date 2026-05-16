Австрия готовит новые правила для владельцев авто на украинских номерах: что изменится для беженцев

В некоторых странах Евросоюза подобное правило уже ввели. Такое требование является вполне законным и касается не только транспорта с украинской регистрацией, но и любого из-за пределов ЕС.

О нововведении сообщила менеджер по обслуживанию частных клиентов компании Wüstenrot Ирина Бурак со ссылкой на правительственные решения Австрии.

Перерегистрация станет обязательной

Согласно новым правилам, до 1 июля 2027 года владельцы украинских авто, которые имеют постоянное место жительства в Австрии, должны будут перерегистрировать транспорт на австрийские номерные знаки. Австрия отменяет налоговые льготы для украинских авто, ввезенных после 30 июня 2026 года. Для них будет действовать стандартное правило – регистрация в течение одного года.

Речь идет прежде всего об украинцах, которые находятся в стране уже длительное время и фактически используют автомобиль для повседневной жизни – поездок на работу, обучение детей, медицинских или бытовых нужд.

Отсчет через несколько недель стартует и исключений уже никто делать не будет.

Какие льготы отменяют

Австрийские власти планируют отменить ряд льгот, которые действовали для украинских автомобилей после начала полномасштабной войны.

Основное об отмене:

освобождение от налога NoVA;

льготу на прохождение обязательного техосмотра (§57a).



Для автомобилей, ввезенных после 30 июня 2026 года, начнут действовать стандартные правила, по которым зарегистрировать транспорт нужно будет в течение года после ввоза в страну.

Могут доначислить налоги

Отдельно правительство Австрии рассматривает возможность доначисления налогов "задним числом" для владельцев автомобилей, которые пользуются украинскими машинами в стране еще с 2022 года.

В случае перерегистрации автовладельцам придется пройти:

сертификацию автомобиля;

технический осмотр;

уплатить налог NoVA, взимаемый при первой регистрации, зависит от стоимости авто и уровня выбросов CO₂;

получить австрийские номерные знаки.

Специальная наклейка показывает месяцы и годы следующего обязательного техосмотра транспортным средством. Фото: ФБ-страница Ирины Бурак

Что это означает для украинцев

Фактически Австрия постепенно переводит украинские автомобили в общий режим регулирования без специальных военных исключений.

Для многих семей это может означать дополнительные расходы на легализацию транспорта и уплату местных налогов. Официальные детали и механизм внедрения новых правил австрийское правительство должно обнародовать отдельно.

Подобные правила уже действуют в Европе

Австрия – не исключение. Мониторинг Авто24 показал, что в некторых странах ЕС украинские автомобили также имеют ограниченный срок пребывания без местной регистрации.

Германия – после года пребывания авто нужно перерегистрировать или получить специальное временное разрешение. За нарушение предусмотрен штраф.

Польша – формально украинцы под временной защитой могут пользоваться авто дольше, однако общие правила требуют регистрации после 180 дней проживания.

Чехия – иностранное авто может находиться в стране до 6 месяцев в течение года, после чего нужна местная регистрация.

В других странах ЕС действует похожий принцип: если человек становится резидентом и проживает более полугода, транспорт нужно ставить на местный учет.

Вскоре к этому перечню присоединится Австрия, которая начинает 12-месячный отсчет после 30 июня 2026 года.

В большинстве случаев процедура включает техосмотр, страхование, сертификацию и получение новых номеров. За нарушение правил в некоторых странах возможны не только штрафы, но и конфискация автомобиля.