Австрия с 1 августа снижает скорость до 80 км/ч: новые правила должны противостоять летним пробкам

Масштабный эксперимент борьбы с пробками начнется на одной из самых загруженных автомагистралей страны. С 1 августа на отдельных участках автострады A10 Tauern, соединяющей Зальцбург и Филлах вводятся новые ограничения скорости, временные перекрытия съездов и дополнительные запреты для отдельных категорий транспорта.

По замыслу специалистов государственной компании Asfinag, такие меры должны сделать движение более равномерным во время пикового летнего сезона и не допустить, чтобы тысячи автомобилей объезжали пробки через небольшие населенные пункты.

Какие ограничения вводят

Каждую субботу, начиная с 1 августа, с 06:00 до 16:00 будут закрыты съезды Кухль и Голлинг, а в Голлинге также перекроют въезд на автомагистраль в обоих направлениях. Водителям, следующим именно в эти населенные пункты, рекомендуют пользоваться объездными маршрутами через Галлайн или перевал Луэг.

На отрезке между Зальцбургом и Голлингом максимальную скорость временно снизят до 80 км/ч. Далее, в пункт оплаты проезда Санкт-Михаэль, будет действовать предел 100 км/ч.

Одновременно вводится запрет на обгон для грузовиков массой более 7,5 тонн и легковых автомобилей с тяжелыми прицепами. Кроме того, в субботу движение грузового транспорта на этом участке будет полностью запрещено.

Зачем это нужно

В Asfinag объясняют, что главная цель новых правил – оставить транзитный транспорт на автомагистрали и не допустить перегрузки близлежащих деревень. В предыдущие годы водители массово пытались объехать пробки по местным дорогам, создавая проблемы для жителей населенных пунктов.

По словам члена правления компании Гартвига Хуфнагля, это первый этап современной системы интеллектуального управления дорожным движением, которую в будущем планируется расширить.

Эксперимент продлится до осени

Аналогичные ограничения повторятся 8 и 15 августа, а 22 и 29 августа, а также 5 сентября подобный пилотный проект опробуют уже в направлении Зальцбурга с закрытием других съездов на A10.

До 13 сентября также действуют ранее введенные ограничения для транзитного транспорта. Водители, которые будут безосновательно съезжать с автомагистрали, чтобы сократить маршрут через окрестные села, рискуют получить штраф в 200 евро.

Если эксперимент покажет положительные результаты, уже в 2027 году Австрия планирует расширить систему управления трафиком, увеличить количество участков с секционным контролем скорости и внедрить новые решения для уменьшения пробок перед тоннелями.