Авто из Китая теряют популярность: какие модели до сих пор покупают украинцы

Как сообщает Укравтопром, с января по сентябрь 2026 года украинский автопарк пополнился на 9184 легковушки, ввезенные из Китая. Этот показатель оказался на 37 процентов меньше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Причина в том, что в прошлом году был ажиотаж на электромобили, вызванный отменой льгот по их импорту. В этом году рынок электромобилей стабилен.

Львиную долю в этой статистике традиционно занимают машины без пробега. Из автосалонов выехало 7251 новое авто, хотя здесь падение составило ощутимые 40 процентов, тогда как сегмент подержанных машин просел несколько мягче – минус 26 процентов.

Интересно наблюдать за изменением предпочтений силовых установок. Если в прошлом году электромобили составляли абсолютное большинство с показателем 87 процентов, то сейчас их доля сократилась до 53 процентов, освободив место для гибридов, которые отвоевали 26 процентов рынка.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Классические двигатели внутреннего сгорания с КНР пока отстают. Бензиновые версии выбрали 18 процентов покупателей, а дизельные агрегаты заинтересовали всего 3 процента украинских автомобилистов.

Лидеры рынка: берущие чаще всего

Среди новых легковушек безоговорочным фаворитом стал кроссовер BYD Sea Lion 06, нашедший 862 владельца. Второе место уверенно держит брутальный BYD Leopard 3 с показателем в 513 проданных авто, а замыкает тройку лидеров премиальный ZEEKR 001, ключи от которого получили 338 водителей.

Также в пятерку самых популярных новых моделей вошли электрический Volkswagen ID.UNYX и бюджетный Chery Tiggo 4. Они разошлись тиражом в 306 и 284 экземпляра соответственно, предлагая вполне адекватный прайс за свой функционал.

На вторичном рынке ситуация несколько иная, но бренды-лидеры остаются прежними. Здесь первенство завоевал BYD Song L с результатом 198 регистраций, немного уступил ему ZEEKR 7X, который выбрали 124 покупателя, а третье место занял Buick Envision со 106 пригнанными машинами.

Замыкают рейтинг подержанных авто из Поднебесной две модификации популярного семейства от BYD. Модели Sea Lion 05 и Sea Lion 06 обнаружили 104 и 103 новых хозяев, подтверждая высокое доверие украинцев к этому производителю даже в сегменте машин с пробегом.