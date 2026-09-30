Авто, отели, маршруты: как в Украине развивается "бизнес" перевозок уклонистов в Европу

Очередные две схемы незаконной переправки в Евросоюз доверчивых мужчин мобилизационного возраста свидетельствуют о становлении в Украине хорошо раскрученного бизнеса с рядом сервисных услуг в пакете.

Редакция Авто24 продолжает рассказывать не о тех, кто ищет путь за пределы страны, а о тех, кто сделал на чужой доверчивости бизнес, гарантируя результат фактически только обещаниями.

Трансфер на $10 тысяч – с продолжением в Германии

В Закарпатье оперативники Чопского пограничного отряда разоблачили 55-летнего жителя Ужгорода, подозреваемого в организации канала незаконной переправки мужчин через украинско-словацкую границу.

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По данным следствия, он искал "клиентов" через закрытые чаты, договаривался об условиях и брал около 10 тысяч долларов с человека. Схема предполагала не только пересечение границы.

Сначала мужчин встречали на Львовщине и организовывали их перевозки в Закарпатье. В частности, переправщик покупал им ж/д билеты, а по прибытии доставлял на авто и размещал в заранее подобранных гостиницах или хостелах в Сваляве.

Момент задержания организатора и вручение подозрения. Фото: из материалов следствия

Далее планировалась поездка в Словакию. После незаконного пересечения границы организатор, по версии следствия, обещал забирать "туристов" на той стороне собственным автомобилем и доставлять их в Германию.

Задержан мужчина после передачи 9800 долларов. Во время обыска изъяли деньги, телефон и автомобиль. Ему сообщили о подозрении по статье 332 УК Украины.

Другая схема: автомобиль, отели и повторный маршрут

Еще один канал разоблачили правоохранители Львовщины. По данным следствия, проживающая в Киеве 26-летняя сотрудница Государственной миграционной службы вместе с сообщником организовывала незаконную переправку военнообязанных в Европу.

Первую попытку, по материалам дела, предприняли в марте 2024 года. За 25 тысяч евро двоим братьям пообещали помочь попасть в Венгрию через Тису.

После задержания мужчин пограничниками и их мобилизации схема, как утверждает следствие, не прекратилась. В мае они покинули военную часть, после чего подельник забрал их автомобилем.

Оглашение подозрения не означает приговор, но звоночек фигурантам дела уже серьезный. Фото: из материалов следствия

Мужчин перевезли через Львовщину в Закарпатье и поселили в подготовленном месте. За повторный "трансфер" договорились уже на 20 тысяч долларов за двоих. На следующий день мужчин доставили в пограничную зону, сообщника задержали во время получения денег.

Обеим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Следствие продолжается, устанавливаются другие возможные участники схемы.

В итоге результат один

В обоих случаях правоохранители описывают не просто попытку незаконного пересечения границы, а целую индустрию "услуг": перевозки, билеты, ночлег, автомобили, маршруты и сопровождение.