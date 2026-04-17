Авто по цене айфона: в декларации работницы Хмельницкого ТЦК нашли странные покупки

Вы точно не отказались бы от Nissan Qashqai за 50 тысяч гривен, но вы не работник ТЦК
Авторынок чутко реагирует на потребности служащих территориальных центров комплектования.
Такой вывод можно сделать из декларации работницы Хмельницкого ТЦК, которая в прошлом году приобрела автомобиль более чем в 16 раз дешевле его рыночной стоимости.
Как выяснилось, ведущий специалист отделения призыва Алена К. в феврале 2025-го стала владелицей автомобиля Nissan Qashqai 2018 года выпуска. В декларации указано, что авто обошлось ей в 50 тысяч гривен.
Эта сумма фактически соответствует примерно двум месячным зарплатам работника такого уровня, однако явно не коррелирует с ценами на вторичном авторынке.
Сравнительные цены на похожий автомобиль: рыночная цена слишком далека от задекларированного достояния.
"Аленушка" от таких цен не страдает
По состоянию на март 2026 года зарплата ведущего специалиста в тыловом ТЦК составляет 22,1–24,3 тыс. грн. Это официальные данные, предоставленные Главным управлением коммуникаций ВСУ на запрос журналистов.
В то же время на вторичном рынке Nissan Qashqai 2018 года стоит около 18 990 долларов (более 830 тыс. грн). Таким образом, задекларированная стоимость автомобиля примерно в 16,6 раз ниже рыночной.
Семейная арифметика
Похожая ситуация и с другим автомобилем в семье. В декларации указано, что муж чиновницы Юрий стал владельцем Porsche Panamera 2014 года выпуска за 46 тысяч гривен.
Для сравнения: на вторичном рынке такие авто стоят около 32 500 долларов (более 1,4 млн грн). То есть разница достигает более 30 раз.
Выписка из декларации "Аленушки" об имущественном состоянии убедительно доказывает – что-то здесь не то.
Эксперты вторичного авторынка отмечают, что найти автомобиль такого класса "на ходу" за подобную сумму фактически невозможно. Вероятно, в декларации указана не рыночная стоимость, а другая сумма, связана с условиями приобретения или оформления.
Вопрос не только к ценам
В редакции Авто24 также обратили внимание на еще одну деталь: согласно декларации, муж работницы ТЦК является гражданином России.
Этот факт сам по себе не является нарушением, однако может вызвать дополнительные вопросы, учитывая специфику работы учреждения, связанной с мобилизационными процессами.