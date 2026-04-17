Авто по цене айфона: в декларации работницы Хмельницкого ТЦК нашли странные покупки

Авторынок чутко реагирует на потребности служащих территориальных центров комплектования.

Такой вывод можно сделать из декларации работницы Хмельницкого ТЦК, которая в прошлом году приобрела автомобиль более чем в 16 раз дешевле его рыночной стоимости.

Как выяснилось, ведущий специалист отделения призыва Алена К. в феврале 2025-го стала владелицей автомобиля Nissan Qashqai 2018 года выпуска. В декларации указано, что авто обошлось ей в 50 тысяч гривен.

Эта сумма фактически соответствует примерно двум месячным зарплатам работника такого уровня, однако явно не коррелирует с ценами на вторичном авторынке.

Сравнительные цены на похожий автомобиль: рыночная цена слишком далека от задекларированного достояния.

"Аленушка" от таких цен не страдает

По состоянию на март 2026 года зарплата ведущего специалиста в тыловом ТЦК составляет 22,1–24,3 тыс. грн. Это официальные данные, предоставленные Главным управлением коммуникаций ВСУ на запрос журналистов.

В то же время на вторичном рынке Nissan Qashqai 2018 года стоит около 18 990 долларов (более 830 тыс. грн). Таким образом, задекларированная стоимость автомобиля примерно в 16,6 раз ниже рыночной.

Семейная арифметика

Похожая ситуация и с другим автомобилем в семье. В декларации указано, что муж чиновницы Юрий стал владельцем Porsche Panamera 2014 года выпуска за 46 тысяч гривен.

Для сравнения: на вторичном рынке такие авто стоят около 32 500 долларов (более 1,4 млн грн). То есть разница достигает более 30 раз.

Выписка из декларации "Аленушки" об имущественном состоянии убедительно доказывает – что-то здесь не то.

Эксперты вторичного авторынка отмечают, что найти автомобиль такого класса "на ходу" за подобную сумму фактически невозможно. Вероятно, в декларации указана не рыночная стоимость, а другая сумма, связана с условиями приобретения или оформления.

Вопрос не только к ценам

В редакции Авто24 также обратили внимание на еще одну деталь: согласно декларации, муж работницы ТЦК является гражданином России.

Этот факт сам по себе не является нарушением, однако может вызвать дополнительные вопросы, учитывая специфику работы учреждения, связанной с мобилизационными процессами.