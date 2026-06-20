Автобусы начали фиксировать нарушителей парковки: где работает эта система

Европа и мир активно внедряют автоматизированный контроль дорожного движения. В Нью-Йорке водители, накопившие 16 и более штрафов, обязаны устанавливать в своих автомобилях GPS-устройства мониторинга. В Италии работают секционные комплексы контроля скорости Tutor с использованием ИИ. В Германии же к выявлению нарушителей привлекли городские автобусы, оборудованные специальными камерами.

Идея использования общественного транспорта для контроля дорожной ситуации оказалась на удивление эффективной и бесплатной. Как пишет Авто24, автобусы и без того постоянно курсируют по городу, а установленные на них камеры позволяют выявлять значительно больше нарушений, чем стационарные комплексы фотофиксации на отдельных перекрестках или участках дороги.

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Автобусы в Германии уже «выписывают» штрафы

Свежим примером стала пилотная программа по установке внешних камер на городских автобусах Франкфурта-на-Майне. Речь идет не о внутреннем видеонаблюдении в салоне, а о фронтальных камерах, которые во время тестирования продемонстрировали высокую эффективность.

Франкфуртская автобусная компания In-der-City-Bus (ICB) привлекла к эксперименту десять больших автобусов, работающих на трёх маршрутах города.

Два нарушителя сразу: легковой автомобиль занял полосу общественного транспорта, а фургон впереди припарковался возле магазина для разгрузки. Фото: traffiQ Франкфурт-на-Майне

Во время движения камеры фиксировали транспортные средства, припаркованные таким образом, что они препятствовали проезду общественного транспорта. За такое нарушение водителям грозит штраф до 70 евро, что по текущему курсу составляет около 3 600 гривен.

Не тревожная кнопка 102, но результативная

Ключевая особенность системы заключается в том, что она не работает полностью автоматически. В кабине водителя установлена специальная кнопка, которую разрешено нажимать только тогда, когда неправильно припаркованный автомобиль действительно создает препятствие для движения автобуса по полосе общественного транспорта.

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В то же время система позволяет фиксировать не только нарушения правил парковки, но и проезд на красный сигнал светофора, несанкционированное движение по полосам общественного транспорта и другие нарушения ПДД.

Водитель сам себе контролер

Количество транспортных средств, оснащенных такими камерами, постепенно увеличивается. Уже в этом году к программе планируют подключить и трамваи. Об этом на днях сообщила tagesschau.de.

О нововведении городские власти не сообщали заранее. Первые результаты эксплуатации обнародовали лишь после четырёх месяцев работы системы. В Департаменте мобильности Франкфурта, транспортной компании traffiQ и Управлении общественного порядка заявили, что удовлетворены результатами пилотного проекта.

Эффект уже ощутим: водители значительно реже препятствуют движению общественного транспорта на выделенных полосах.

В то же время штрафы буквально посыпались на нарушителей. С начала тестирования водители автобусов зафиксировали 421 случай нарушения.

"Автобусные полосы и остановки должны оставаться свободными, чтобы система общественного транспорта работала надежно. Даже краткая остановка возле кондитерской, когда автомобиль блокирует автобусную полосу, создает неудобства для многих пассажиров: они могут опоздать на пересадку, в школу, к врачу или домой. Фронтальные камеры помогают эффективнее выявлять и пресекать такие нарушения, – пояснил директор по вопросам мобильности Вольфганг Зиферт.

Пассажир автобуса или трамвая имеет приоритет

Ежедневно на рассмотрение поступает в среднем до восьми сообщений о нарушениях. Сотрудники контрольных органов проверили каждый случай фотофиксации и не выявили ложных сообщений от водителей автобусов.

Пилотная программа стартовала в феврале. Если неправильно припаркованный автомобиль блокирует автобусную полосу или мешает подъезду к остановке, водитель автобуса может одним нажатием кнопки сделать серию фотографий нарушения.

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По словам управляющего директора traffiQ Тома Рейнхольда, фронтальные камеры используются исключительно в тех случаях, когда нарушение реально влияет на движение общественного транспорта.

Фотографии вместе с координатами и временными метками передаются оператору системы. После автоматической анонимизации посторонних лиц материалы поступают на специальный онлайн-портал отдела штрафов Управления общественного порядка.

К концу мая ведомство уже выписало 325 штрафов и вынесло 75 предупреждений.

Опыт получил распространение

Помимо In-der-City-Bus, к использованию фронтальных камер в городе присоединился и перевозчик Deutsche Bahn Regio Mitte (DBRM). Там пассажирские автобусы работают с такими камерами на нескольких закрепленных маршрутах. Пока идет тестирование. Первые впечатления положительные.

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В Висбадене после многих лет малорезультативной борьбы с нарушителями (см. видео ниже) также появился мощный инструмент воздействия на нарушителей. Там доступны фотодоказательства, позволяющие выявлять водителей, которые едут в неправильном направлении и паркуются неправильно, поскольку четырнадцать автобусов ESWE оснащены фронтальными камерами.

Любой житель Висбадена, по ошибке въехавший в автобусную или экологическую полосу, будет проверен и получит штраф.

Водители автобусов уже считают кнопку фотофиксации настоящим помощником, а водители-нарушители начали опасаться рейсовых автобусов на маршруте – препятствия для общественного транспорта обходятся дорого.