Автогаз из Польши больше не едет: почему импорт упал до нуля и что будет дальше

Как сообщает профильное издание enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы А-95, подобное абсолютное отсутствие польского ресурса в последний раз фиксировалось еще в марте 2022 года.

Главной причиной столь резкого изменения логистики стала экономика. Из-за военные действия США в отношении Ирана котировки ARA стремительно пошли вверх, в то время как южные ценовые индикаторы остались стабильными.

В результате разница в стоимости между северными и южными поставками достигла впечатляющих 160 долларов за тонну. Покупать дорогостоящий польский газ украинским компаниям стало просто невыгодно.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Очереди на границе и новая логистика

Дополнительно ситуацию усугубили традиционные задержки на пунктах пропуска. Автомобильный импорт из соседней страны полностью остановился еще 14 сентября.

Финансово перевозчикам не выгодно делать небольшой круг– больше простоишь на границе, поэтому по западной границе все сосредоточились на Латвии и Литве,

– один из крупных украинских импортеров.

Поэтому трейдеры массово бросились заказывать железнодорожные перевозки. Однако военные обстрелы инфраструктуры существенно затормозили движение вагонов с горючим.

Только 7 октября на подконтрольные украинским властям территории заехала партия автогаза железной дорогой, которая простояла на границе более двух недель. Эксперты прогнозируют, что польские газовозы снова поедут к нам только тогда, когда розничные цены на украинские АЗС пойдут вверх.