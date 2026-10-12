Автогаз по 49 гривен и резкий скачок цен на Укрнафта: какие цены АЗС

Как сообщают издания РБК-Украина и профильный портал enkorr, главным драйвером перемен стали задержки в логистике и существенный рост стоимости горючего на внешних рынках. Только за последнюю неделю оптовые партии сжиженного газа прибавили в цене более 4 гривен, что мгновенно отразилось на стелах розничных операторов.

По данным мониторинга Консалтинговой группы А-95, наиболее активно переписывают прайсы премиальных сетей, которые ориентируются на импортный ресурс. Наибольшую динамику показал SOCAR, где голубое топливо прибавило сразу 3,40 гривны и теперь стоит 48,61 грн/л.

Не отстают и конкуренты, ведь на заправках WOG литр газа обойдется в 48,90 гривны, что является самым высоким показателем по стране. В то же время, сеть OKKO установила ценник на уровне 47,90 грн/л.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на



Почти 49: автогаз на АЗС дорожает вслед за группой

Что с ценами на бензин и дизель

Пока премиальные бренды удерживают стоимость классического горючего на стабильном уровне, в сегменте дискаунтеров произошли точечные, но ощутимые изменения. Государственная Укрнафта вернула цену на свой фирменный бензин 95 Energy к предварительным значениям, добавив сразу 3 гривны.

Теперь этот вид горючего стоит 91,90 грн/л, хотя базовая "пятерка" осталась на приятной для кошелька отметке в 88,90 гривны. Это сохраняет существенный разрыв с премиум-сегментом, где за литр стандартного А-95 просят около 96 гривен.

Эксперты рынка отмечают, что из-за минимальной разницы между оптовыми и розничными ценами, подорожание автогаза на заправках будет только набирать обороты. Специалисты видят все предпосылки для того, чтобы в ближайшее время стоимость литра LPG уверенно пересекла отметку в 49 гривен.

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, в начале октября ситуация на топливном рынке оставалась относительно спокойной. Тогда эксперты прогнозировали стабилизацию цен на бензин в коридоре 93-94 гривен за литр, уверяя водителей, что быстрого роста до психологической отметки в 100 гривен ожидать не стоит.