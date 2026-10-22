Автогаз по 60 гривен уже реальность: почему цены на АЗС быстро растут

Как сообщает профильное издание enkorr, на последних торгах Украинской энергетической биржи отдельные партии ресурса продавались даже дороже 105 тысяч гривен за тонну. Только за одну неделю средневзвешенная стоимость горючего от государственных компаний Укргаздобыча и Укрнафта подскочила почти на 7– 9 тысяч гривен.

Рынок LPG разгоняет острый дефицит, а логистические задержки лишь усугубляют ситуацию,– аналитики издания. Высокие риски безопасности существенно удорожают поставки, а рост закупочных прайсов дополнительно давит на внутренний рынок.

Как изменились ценники на стелах

Удорожание группы мгновенно перенеслось на розничные сети, где средняя стоимость литра автогаза за неделю выросла более чем на 5 гривен и составляет 52,23 гривны. Сильнее всего ценовой удар почувствовали небольшие региональные операторы, не имевшие запасов для маневра и зависевших от закупок на внутреннем рынке.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Абсолютным рекордсменом стала кировоградская сеть Рур групп, где газ взлетел на 14,40 гривны и теперь стоит 59,90 грн/л. Премиальные бренды типа ОККО и WOG держатся ближе к среднему уровню, прося за литр 52,90 и 53,50 гривны соответственно.



Стоимость сжиженного газа стремительно растет / Источник фото: enkorr

Минимальные цены пока пытаются удерживать дискаунтеры Авантаж 7 и БРСМ-Нефть, где горючее обойдется около 50 гривен за литр. Однако операторы прогнозируют, что средняя цена на АЗС в скором времени может достигнуть 55 гривен, а расчетная стоимость учитывая текущие реалии вообще достигает 61 гривны.

Что было известно раньше?

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, предпосылки для нынешнего скачка начали формироваться еще в начале октября. Тогда из-за задержек в логистике и роста стоимости горючего на внешних рынках оптовые партии сжиженного газа начали стремительно прибавлять в цене, что заставило АЗС переписывать прайсы.