Автогаз снова выгоднее бензина и дизеля: сколько стоит проехать 100 километров на автомобиле

Мировой рынок сжиженного газа резко охладился после весенней ценовой паники. По информации эксперта по топливу Сергея Сапегина, Saudi Aramco снизила июльские цены на пропан и бутан почти на четверть, а украинские АЗС довольно быстро отреагировали на этот сигнал. В результате автогаз вновь стал самым дешевым массовым топливом не только по цене за литр, но и по реальной стоимости пробега, утверждают в Авто24.

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Автогаз стоит половину цены бензина

По состоянию на начало июля средняя розничная цена автогаза в Украине составляла 40,52 грн за литр. Бензин А-95 стоил 74,57 грн, а дизельное топливо – 76 грн.

Таким образом, литр LPG дешевле бензина на 34,05 грн, а дизельного топлива – на 35,48 грн.

В относительном выражении автогаз стоит лишь около 54% от цены А-95 и 53% от цены дизельного топлива. Это уже не небольшая разница на вывеске АЗС, а полноценный ценовой разрыв.

Даже с учетом того, что автомобиль на газе обычно расходует больше литров на 100 км, LPG остается значительно выгоднее.

Сколько стоит проехать 100 км

Для сравнения возьмем условные автомобили одного класса. Бензиновая машина расходует 8 литров А-95 на 100 км, газовая – 9,6 литра LPG, а дизельная – 6,5 литра.

По текущим ценам 100 км на автогазе обойдутся примерно в 389 грн.

Та же дистанция на бензине обойдется почти в 597 грн, а на дизельном топливе – в 494 грн.

Таким образом, LPG позволяет сэкономить около 208 грн на каждые 100 км по сравнению с бензином и примерно 105 грн по сравнению с дизелем.

На пробеге 1000 км разница составляет уже около 2080 грн по сравнению с А-95 и 1050 грн по сравнению с дизелем.

Для водителя, который проезжает 20 тысяч километров в год, теоретическая экономия на топливе может превысить 41 тысячу гривен по сравнению с бензином. Но реальный результат будет зависеть от расхода конкретного автомобиля, доли бензина при прогреве и стоимости обслуживания ГБО.

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Почему мировой автогаз резко подешевел

Главный сигнал поступил из июльских контрактных цен крупных поставщиков LPG.

Saudi Aramco снизила цену на пропан на 180 долларов – до 580 долларов за тонну. Бутан подешевел на 220 долларов – до 600 долларов за тонну.

Это означает падение примерно на 24% для пропана и 27% для бутана всего за месяц. Причиной стало увеличение предложения сжиженного газа на мировых рынках.

Для Украины важны не только саудовские цены. Ориентиром для Средиземноморского и Черноморского регионов также выступают котировки алжирской Sonatrach.

В июле Sonatrach снизила цену на пропан до 518 долларов за тонну, а на бутан – до 600 долларов. Это заметно ниже весенних пиков, когда из-за дефицита и логистических рисков цены резко взлетели.

Украинские АЗС быстрее отреагировали на изменения цен на газ

Автогаз традиционно быстрее реагирует на изменение оптовой стоимости, чем бензин. Запасы LPG в сетях меньше, партии оборачиваются быстрее, а конкуренция между операторами остается высокой.

Именно поэтому мировое снижение цен довольно быстро стало заметным на украинских ценниках.

Бензин реагирует медленнее. На его цену в большей степени влияют более длинные логистические цепочки, запасы, валютный курс, налоговая нагрузка и ценовая политика крупных сетей.

Дизельное топливо тоже существенно подешевело после весенних максимумов. Но даже после падения его цена за литр остается почти вдвое выше стоимости LPG.

Стоит ли сейчас устанавливать ГБО

Низкая цена автогаза вновь делает переоборудование бензиновых автомобилей целесообразным. Но учитывать нужно не только разницу между ценами на заправочной колонке.

Например, если конкретный автомобиль экономит на LPG около 200 грн на каждые 100 км, то 30 тысяч гривен, потраченных на установку системы, теоретически окупятся примерно за 15 тысяч километров.

Если же у машины небольшой двигатель, она мало ездит или расходует часть бензина при каждом коротком маршруте, срок окупаемости будет более длительным.

Лучше всего ГБО работает на автомобилях с большими атмосферными бензиновыми двигателями, высоким расходом и регулярными пробегами. Именно поэтому газ часто устанавливают на американские кроссоверы, внедорожники, пикапы и рабочие автомобили.

Не каждому двигателю подходит газ

Ценовое преимущество не означает, что ГБО стоит устанавливать на любой автомобиль.

Современные двигатели с непосредственным впрыском бензина требуют более сложных и дорогих систем. Часть таких двигателей даже после переоборудования продолжает потреблять бензин вместе с газом.

Необходимо также учитывать регулировку клапанов, замену фильтров, обслуживание форсунок, проверку герметичности и будущую замену баллона.

Для некоторых двигателей экономия остается ощутимой даже с учетом этих затрат. Для других установка дорогостоящего оборудования при небольшом годовом пробеге может никогда не окупиться.

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Будет ли автогаз дешеветь дальше

Текущая ситуация выгодна для водителей, но ждать автоматического и непрерывного падения цен не стоит.

Мировой рынок уже пережил глубокую коррекцию после весеннего скачка. Дальнейшая динамика будет зависеть от спроса в Азии, объемов поставок, ситуации в Персидском заливе, стоимости фрахта и доступности черноморской логистики.

В Украине к этому добавляются курс валют, расходы на доставку, размеры запасов и конкуренция между сетями АЗС.

То есть автогаз может подешеветь еще немного, но возвращение к весенним ценам также нельзя исключать в случае нового внешнего шока.

Итак, сколько экономит ГБО для автовладельца