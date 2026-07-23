Автомобиль за 20 тысяч на самом деле стоит 18 тысяч: поддельный пробег вводит покупателя в заблуждение

По результатам исследования компании carVertical, фальсификация пробега завышает стоимость подержанного автомобиля в Украине в среднем на 10,7%. Исследователи проанализировали отчеты об истории автомобилей 2005– – –2025 годов выпуска, приобретенных пользователями сервиса с апреля 2025-го по март 2026 года.

Автомобиль за 20 тысяч евро может стоить всего 18 тысяч

Разница в 10,7% на первый взгляд не кажется критической. Но в абсолютных цифрах она быстро превращается в тысячи евро.

Например, автомобиль с поддельным пробегом, который продают за 20 тысяч евро, согласно расчетам исследования, может иметь справедливую рыночную стоимость около 18 тысяч евро. Покупатель фактически переплачивает примерно две тысячи только из-за ложных показаний одометра.

Чем дороже машина, тем больше становится потенциальный убыток. Особенно это касается относительно новых автомобилей премиум-класса, где даже небольшая разница в заявленном пробеге существенно влияет на цену.

Как заниженный пробег повышает цену

Пробег является одним из главных параметров, по которым покупатели оценивают остаточный ресурс автомобиля. Две одинаковые машины одного года выпуска могут стоить по-разному, если одна проехала 80 тысяч километров, а вторая – 180 тысяч.

Недобросовестный продавец уменьшает показания одометра, чтобы автомобиль выглядел менее изношенным. После этого он может установить более высокую цену и убеждать покупателя, что дорогостоящие узлы еще не требуют замены.

На самом деле трансмиссия, двигатель, турбина, топливная система, подвеска и другие компоненты продолжают изнашиваться. Цифры на приборной панели этого не меняют.

Проверить автомобиль на наличие ДТП или подлинность пробега можно на сервисе carVertical.

В среднем скручивают 66 тысяч километров

Среди всех автомобилей, проверенных в рамках исследования, 8,2% имели признаки вмешательства в показания одометра. Средний объем подделки составлял около 66 тысяч километров, но были случаи, когда скручивали и 120 тысяч.

Это не косметическая разница. Для многих машин именно на таком пробеге приходятся дорогостоящие регламентные работы. Речь может идти о замене ремня или цепи ГРМ, обслуживании автоматической коробки передач, топливной системы, фильтра твердых частиц или элементов подвески.

Если реальный пробег скрыт, новый владелец не знает, когда эти работы проводились в последний раз. Он может продолжить эксплуатацию автомобиля, ошибочно полагая, что до крупного технического обслуживания остаются десятки тысяч километров.

Больше всего переплачивают в Германии

Влияние поддельного пробега на цену существенно различается в зависимости от страны.

По данным исследования, самый высокий показатель зафиксирован в Германии. Автомобиль с фальсифицированным пробегом там может стоить на 49,3% дороже по сравнению с его реальной рыночной стоимостью.

В то же время признаки подделки пробега обнаружили лишь у 1,7% проверенных в Германии автомобилей, а средний объем корректировки составил 34 400 километров.

Такую разницу можно объяснить структурой местного рынка. В Германии цена автомобиля в большей степени зависит от подтвержденного пробега, сервисной истории и остаточной стоимости. Поэтому даже относительно небольшое “омоложение” может принести продавцу существенную финансовую выгоду.

В Украине мошенничество более распространено, но влияние на цену меньше

Украина оказалась среди стран, где фальсификация пробега относительно слабо влияет на рыночную стоимость автомобиля. Меньший показатель в исследовании был у Сербии – 9,3%.

Однако это не означает, что украинский рынок более безопасен. Актуальный индекс прозрачности carVertical относит Украину к самым рискованным рынкам подержанных автомобилей в Европе. По данным компании, признаки манипуляций с пробегом обнаруживаются примерно у 9,5% проверенных в Украине автомобилей.

Высокая доля импортированных автомобилей дополнительно затрудняет проверку. Автомобиль может сменить несколько стран, владельцев и страховых компаний, прежде чем попасть к украинскому покупателю.

Почему историю импортного автомобиля сложно восстановить

Главная проблема заключается в разрозненности данных. Записи о технических осмотрах, ремонтах, страховых случаях и пробеге могут храниться в различных частных и государственных системах.

Между странами до сих пор нет полного автоматического обмена всей историей транспортных средств. Поэтому после экспорта часть информации может оказаться недоступной для нового владельца.

В такой ситуации продавцу проще изменить показания одометра и рассчитывать, что покупатель не найдет старые записи. Особенно рискованными являются автомобили, которые попали в Украину через нескольких посредников.

Низкий пробег не всегда означает хорошее состояние

Показания одометра не стоит оценивать отдельно от общего состояния автомобиля.

Машина с небольшим пробегом могла годами простаивать без должного обслуживания, эксплуатироваться только на коротких городских маршрутах или иметь серьезные повреждения после ДТП. В то же время автомобиль с большим, но подтвержденным трассовым пробегом иногда находится в лучшем техническом состоянии.

Насторожить должно несоответствие между цифрами на одометре и состоянием салона. Сильно затертый руль, просевшее водительское сиденье, изношенные педали и кнопки могут свидетельствовать о значительно более интенсивной эксплуатации.

Однако визуальный осмотр не дает гарантии. Детали салона можно заменить, а современный электронный одометр корректируют без механических следов.

Покупатель рискует не только деньгами

Основные потери возникают не в момент покупки. Реальные расходы могут начаться позже, когда автомобиль потребует ремонта раньше, чем ожидал владелец.

Из-за ложного пробега сложнее правильно планировать техническое обслуживание. Покупатель может пропустить критический регламент или считать, что дорогостоящий узел еще имеет значительный ресурс.

Это создает риск внезапной поломки, а в отдельных случаях – проблем с безопасностью. Изношенные тормоза, подвеска или рулевое управление не становятся новее после изменения цифр на приборной панели.

Как снизить риск переплаты

Перед покупкой стоит сопоставить информацию из нескольких источников: историю регистраций, данные о техническом обслуживании, страховые записи и результаты профессиональной диагностики.

Особое внимание следует уделять датам и зафиксированному пробегу. Если в более старой записи указано больше километров, чем показывает автомобиль сейчас, вмешательство в одометр фактически подтверждено.

Проверка истории не заменяет осмотра на СТО. Мастер может оценить состояние двигателя, трансмиссии, ходовой части и электронных блоков. В некоторых моделях пробег записывается не только в приборной панели, но и в других блоках управления. Также важно, был ли автомобиль в ДТП и насколько качественно его устранили.

Покупателю также стоит сравнить цену с аналогичными предложениями. Подозрительно малый пробег в сочетании с привлекательной стоимостью часто используется в качестве приманки.

Поддельный пробег остается системной проблемой

Исследование охватило 18 европейских стран и показало, что масштабы потерь сильно различаются. Однако проблема остается общей для всего континента.

Пока государственные реестры не обмениваются полной информацией об автомобилях, мошенники могут пользоваться пробелами между национальными базами данных. Больше всего от этого страдают страны, массово импортирующие подержанные автомобили.

Для украинского покупателя поддельный пробег означает в среднем более 10% переплаты. Но даже эта сумма может оказаться лишь началом расходов, если вместе с ложными показаниями одометра продавец скрыл реальный уровень износа автомобиля.