Автомобили будут самостоятельно тормозить при превышении скорости: где эта система может стать обязательной

О возможном появлении такой технологии сообщили британские издания The Mail on Sunday и The Telegraph. В то же время Европейская комиссия заявила, что никакого решения принято не было, а любые обсуждения находятся лишь на начальном этапе. На данный момент официального законопроекта об обязательном автоматическом ограничении скорости для легковых автомобилей не существует.

Что уже есть в современных автомобилях

С июля 2024 года все новые автомобили, продаваемые в странах ЕС, обязательно будут оснащаться системой Intelligent Speed Assistance (ISA).

Она использует камеры и навигационные данные для распознавания ограничений скорости и предупреждает водителя о превышении. В большинстве моделей система также может снижать тягу двигателя, однако водитель может легко превысить ограничение, сильнее нажав на педаль газа или отключив ассистент. Именно поэтому ISA считается вспомогательной системой, а не принудительным ограничителем скорости.

О чем пишут британские СМИ

По информации британских изданий, в перспективе может рассматриваться система, которая будет сочетать GPS, мобильную связь 5G и камеры распознавания дорожных знаков.

В таком случае автомобиль мог бы автоматически снижать скорость при въезде в населенный пункт или зону с более низким ограничением скорости. При этом водитель якобы сохранял бы возможность временно превысить ограничение при обгоне или выполнении аварийного маневра.

Однако на данный момент эти утверждения не подтверждены ни одним официальным документом Европейской комиссии.

Есть и технические проблемы

Даже нынешняя система ISA работает не безупречно. По результатам независимых испытаний британской исследовательской организации Thatcham Research, ассистент не всегда правильно определяет действующее ограничение скорости из-за временных знаков, ремонтных работ или устаревших картографических данных.

Именно поэтому эксперты сомневаются, что современный уровень развития технологий позволяет полностью передать контроль скорости электронике без риска ошибок.

Что это означает для Украины

Украинские автомобили пока не обязаны оснащаться системой ISA. В то же время большинство новых моделей, которые официально продаются на украинском рынке или импортируются из Европы, уже имеют этот ассистент в базовой комплектации.

Если в будущем ЕС введет более жесткие требования к системам помощи водителю, они, скорее всего, постепенно появятся и на автомобилях, поставляемых в Украину. Однако говорить об автоматическом принудительном ограничении скорости пока преждевременно – официальных законодательных предложений по этому поводу пока нет.