Автомобильный мост на Буковине за 171 миллион "облегчили" на 2,5 миллиона гривен

По версии следствия, из-за махинаций со строительным оборудованием государство потеряло более 2,5 млн грн, а сама переправа могла недополучить важные элементы конструкции.

Об объявленных подозрениях фигурантам дела сообщает Бюро экономической безопасности Украины в Черновицкой области.

Что не так и кто украл деньги

Речь идет о строительстве автомобильного моста в селе Маршинцы на трассе Т-26-06 Новоселица – Герца – КПП "Дяковцы". На реализацию проекта было выделено более 171 млн грн.

Этот мост имеет стратегическое значение для региона, ведь соединяет Новоселицкий и Герцаевский районы. Предыдущую переправу еще в 2008 году разрушило масштабное наводнение.

Фотоподборка из материалов следствия.



В схеме фигурируют заместитель руководителя ведомства и начальник профильного отдела. По данным следствия, подрядная организация использовала при строительстве металлическую опалубку, изготовленную за бюджетные средства.

В чем суть махинации

Такие конструкции являются многоразовыми и после завершения работ должны или возвращаться заказчику, или компенсироваться по рыночной стоимости.

Зато, как установили детективы, оборудование оформили как металлолом. В результате государство не получило обратно ни сами конструкции, ни компенсацию за них.

Следствие считает, что чиновники подписали акты выполненных работ, несмотря на нарушения, что позволило подрядчику получить полную оплату.

Цена вопроса - более 2,5 млн грн убытков государственному бюджету. Сейчас досудебное расследование продолжается.