Автомошенники пробивают дно: как адвокат торговал гуманитарными авто, а псевдоблагодительница нажилась на военном

Правоохранители обвиняют адвоката, который завез под видом гуманитарки машин на 4,2 миллиона, и мошенницу, выманившую у военного более 350 тысяч гривен за несуществующий пикап.

По данным Черновицкой и Ровенской областных прокуратур, злоумышленники все чаще используют тему помощи армии для собственного обогащения. Схемы становятся сложнее: от создания фиктивных благотворительных фондов до сочинения несуществующих налогов на бесплатные машины европейских доноров.

Адвокат в криминальной схеме теперь сам подсудимый

На Буковине перед судом предстанет 34-летний адвокат и двое его сообщников, организовавших масштабный канал ввоза транспорта.

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Дельцы зарегистрировали три благотворительных фонда на подставных лиц, открыли счета и сделали электронные подписи, чтобы все выглядело максимально официально.

На Буковине обвиняют адвоката и двух его подельников. Фото: Черновицкая прокуратура

Через пункт пропуска Черновицкой и Львовской таможен они беспрепятственно загнали в Украину восемь внедорожников, микроавтобусов и грузовиков. В декларациях указывали, что это помощь для ВСУ, поэтому не платили никаких таможенных пошлин.

Однако до военных эта техника так и не доехала. Сразу после пересечения границы автомобили передавали третьим лицам для частных поездок или ведения бизнеса, а самим махинаторам теперь светит до 11 лет за решеткой.

Обещаниям поверили, но деньги тю-тю...

Тем временем в Ровенской области раскрыли не менее дерзкую аферу, где жертвой стал сам военнослужащий.

Там жительница города Радивилов убедила мужчину, что может бесплатно достать для его подразделения автомобиль от европейских меценатов.

Льготных машин для армии теперь не существует: автомошенники добавили в свои схемы обязательный "военный сбор"

Женщина представилась финансистом вымышленной благотворительной организации и заявила, что для получения машины нужно уплатить обязательный "военный сбор".

Доверчивый боец четырьмя траншами перекинул на ее личные счета более 356 тысяч гривен.

Конечно, никакого авто не было, а деньги 52-летняя аферистка просто потратила на себя.

" В настоящее время подозреваемая возместила нанесенный ущерб в полном объеме, но за мошенничество в условиях военного положения ей грозит до пяти лет тюрьмы, – отмечают в прокуратуре.

Редакция Авто24 предостерегала уже не раз, напоминала простое правило: при покупке транспорта для фронта доверяйте только проверенным волонтерам и официальным фондам.

Любые просьбы опрокинуть деньги на непонятные сборы или налоги за бесплатную гуманитарку – это стопроцентный маркер мошенников.