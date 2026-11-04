Автопилот для фуры стоит как живой водитель: неожиданный прайс-лист из США

Как сообщает TechCrunch, один из известнейших разработчиков систем автономного вождения в Соединенных Штатах готовится к масштабному шагу.

Компания Kodiak AI планирует полностью отказаться от водителей-испытателей в кабинах уже с декабря 2026 года, а также подписала контракт на поставку 75 беспилотных тягачей для логистического гиганта DTL Transport.

Все эти инновационные машины должны уехать на дороги до конца 2028 года. Известно, что их маршруты будут пролегать преимущественно по южным штатам, в частности в Техасе, где местное законодательство максимально лояльно к роботизированному транспорту.

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Почему робот стоит как человек

Согласно условиям контракта, DTL Transport будет платить разработчику за каждую милю, которую фура проедет на автопилоте. В эту сумму заложено все от разработки и обновления софта до технического контроля за компьютерами.

Интересно, что тариф в 97 центов за милю (около 60 центов за километр) возник не на пустом месте. По данным Американского института транспортных исследований, стандартная зарплата дальнобойщика на юге США составляет 72-82 цента за милю.

Если добавить налоги и сопутствующие расходы перевозчика, общая стоимость содержания живого водителя достигает тех же 90– 92 центов.

Возникает логический вопрос: какой смысл инвестировать в автопилот, если он не экономит деньги на зарплате?

" Главное преимущество заключается в возможности перемещать грузовик без ограничений по стандартам рабочего времени. Беспилотная фура может ехать круглосуточно, останавливаясь только на дозаправку и загрузку, – объясняют представители Kodiak AI.

Благодаря этому среднегодовой пробег одного роботизированного тягача DTL Transport должен составить впечатляющие 225 тыс. миль, что в пересчете составляет около 360 тыс. километров.

Миллиардные перспективы и будущее профессии

Даже парк из 75 таких грузовиков способен генерировать для создателей автопилота десятки миллионов долларов ежегодного дохода Схожие прогнозы озвучивают и в компании Volvo Autonomous Solutions, где подсчитали, что массовое использование автономных фур принесет производителям миллиарды долларов прибыли.

Эксперты по логистике склоняются к тому, что нам предстоит смешанный сценарий развития отрасли. Живые водители останутся за рулем на коротких локальных маршрутах со сложным трафиком, в то время как автопилоты возьмут на себя изнурительные трансконтинентальные рейсы от хаба к хабу.

Напомним, ранее мы писали, что рынок беспилотных перевозок в США развивается безумными темпами. В частности, перевозчик Charger Logistics заказал сразу 500 автономных фур у разработчика Aurora Innovation, которые начнут курсировать между США и Мексикой уже в 2027 году.