Автопром Европы ежегодно теряет миллиарды из-за зависимости от азиатских аккумуляторов: инфографика

По данным исследования Deloitte, без полноценной цепи производства аккумуляторов европейские компании недополучат около 10,5 млрд евро прибыли в ближайшие четыре года.

В прошлом году 77% аккумуляторных элементов для электромобилей было произведено в Азии по сравнению с 70% годом ранее. Доля Европы остается неизменной – всего 13%, при этом 98% производственных мощностей на территории ЕС контролируют азиатские компании.

Потери могут возрасти до 150 млрд евро

Аналитики прогнозируют, что к 2030 году в Европе будут выпускать около 28 млн электромобилей, для которых понадобятся аккумуляторы общей емкостью 1950 ГВт-час. Если Европа и дальше будет зависеть от импортных компонентов, оборудования и технологий, совокупная потерянная добавленная стоимость составит не десятки, а более сотни миллиардов евро.

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Большая часть прибыли в производстве аккумуляторов формируется при добыче и переработке сырья, а также изготовлении элементов. Именно в этих сегментах европейские производители пока уступают азиатским конкурентам.

" Местные производители аккумуляторов потеряют прибыль в 10,5 миллиарда евро за следующие четыре года, если не будут производить их самостоятельно. Если добавить импортируемые промежуточные продукты, производственные мощности и квалифицированных работников, отправленных из Азии, от которых зависит европейская индустрия аккумуляторов, потерянная добавленная стоимость может прибавить до 100– 150 миллиардов евро к 2030 году,– заявили эксперты Deloitte в релизе для presseportal.de.

Четырехлетняя перспектива для европейского автопрома не очень веселая, не говоря уже о дальних планах. Инфографика: Авто24 по материалам Deloitte

Отрасль призывает к поддержке

Исследование, проведенное среди 222 руководителей компаний в 13 странах Европы, показало, что главными препятствиями для развития остаются дефицит материалов, сложный запуск производства, недостаток опыта и чрезмерное регулирование.

Есть еще один существенный аргумент: только 40% проектов в сфере производства аккумуляторов за последние три года было реализовано в соответствии с планом.

В Deloitte подчеркивают, что Европе необходимы целевые инвестиции, государственные субсидии, более быстрые процедуры согласования проектов и долгосрочная поддержка электромобильной отрасли. По мнению экспертов, это позволит уменьшить зависимость от Китая и укрепить конкурентоспособность европейского автопрома.