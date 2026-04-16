Авторынок Украины хотят вывести из тени: что обсудили на круглом столе власти и бизнеса

16 апреля 2026 года в Киеве состоялся обстоятельный разговор бизнеса и власти о налогах, экологии и безопасности дорожного движения, сообщает Авто24.

На круглом столе “Детенизация и регулирование автомобильного рынка Украины”, проведенном Европейской бизнес-ассоциацией, обсуждали статистику продаж, проблемы “серого” импорта, пути дерегуляции для официальных операторов и перспективы развития рынка подержанных авто и электромобилей.

Кстати правительство планирует заменить сертификацию техосмотром



Разговор получился шире, чем просто о налогах

Формально круглый стол был посвящен детенизации авторынка. Но на практике стало понятно, что проблема значительно больше. Речь идет не только о том, кто и сколько налогов не доплачивает. Речь идет еще и о качестве самих правил игры.

Участники дискуссии говорили о старой проблеме: официальный рынок работает в одних условиях, а огромный пласт продаж авто через автобазары, онлайн-площадки, теневые “автосалоны”, соцсети и мессенджеры - совсем в других.

В автобизнесе хотят говорить на языке ЕС

Владелец VIDI Group Виталий Джуринский во время дискуссии прямо связал эту тему с евроинтеграцией. Логика здесь очевидна: если Украина действительно идет в ЕС, то и правила на авторынке должны приближаться к европейским.

По его словам, европейский рынок новых авто - это 10–11 миллионов продаж в год и огромные налоговые поступления, которые формируют ощутимую долю ВВП. На этом фоне украинский рынок выглядит не только меньшим, но и значительно менее прозрачным. Особенно в сегменте подержанных авто, где официальные дилеры вынуждены работать в значительно более жестких условиях, чем неформальные продавцы.

Именно поэтому одна из идей, которую обсуждали на мероприятии, - ввести минимальный срок владения автомобилем не менее трех лет. Сторонники такого шага считают, что это могло бы ударить по схемам перепродажи, которые маскируются под частные сделки, но фактически является коммерческой деятельностью.

Теневой рынок давно изменил форму

Когда-то главным символом серой зоны на авторынке были “евробляхи”. Затем акцент сместился на авто из США. Теперь все это еще сильнее растворилось в онлайн-среде. Именно на это обращали внимание участники рынка.

Сегодня теневая продажа давно не ограничивается площадкой возле трассы. Она переехала в интернет. Часть сделок проходит через маркетплейсы, часть - через страницы в соцсетях, часть - через полуофициальные онлайн-автосалоны. Из-за этого рынок стал как бы современнее внешне, но не обязательно чище внутри.

Безопасность на дорогах вышла в центр дискуссии

Генеральный директор Honda Украина Сергей Дашко акцентировал внимание на еще одной важной теме - аварийности. По данным Патрульной полиции, в 2025 году в Украине произошло 25 934 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 3249 человек, а еще 31 898 человек получили травмы. Это подтверждает, что безопасность движения не может оставаться второстепенной темой в дискуссии о рынке автомобилей.

Здесь важно, что разговор вышел за пределы классического “виноват водитель”. На мероприятии говорили и о конструкции транспортных средств, и о дорожных условиях, и о техническом состоянии машин, и о роли полиции, государства и самих участников движения. То есть речь шла уже не об одном факторе, а о всей системе.

Гетманцев предлагает отслеживать авто через VIN-код

Председатель парламентского комитета по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев во время дискуссии сделал упор на том, что автобизнес - это как раз тот сектор, где налоговый следует отследить проще, чем во многих других отраслях.

Его аргумент был довольно жестким: каждую единицу товара здесь можно проследить через VIN-код, а значит государство имеет все инструменты, чтобы видеть цепь продаж. Проблема, по его логике, не столько в недостатке механизмов, сколько в недостатке политической воли и надлежащей работы правоохранительной системы.

Кстати что такое VIN-код



Сертификацию хотят изменить на техосмотр

Отдельный блок дискуссии касался технического регулирования. Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач напомнил, что технический регламент уже был обновлен, а новые нормы должны заработать с июля 2026 года. Он также подтвердил, что на общественном обсуждении находится подход, по которому действующую систему сертификации для подержанных авто могут постепенно заменить на модель, более близкую к обязательному техническому контролю, как в странах ЕС.

В этом есть важная евроинтеграционная логика. В Европе для подержанных авто нет того формата сертификации, который привычен в Украине. Зато акцент сделан на техническом контроле и проверке состояния машины. И именно в эту сторону, судя по всему, будет двигаться украинская система.

По словам Деркача, до конца 2027 года Украина должна ввести техосмотр и для легковых авто. Также параллельно готовится стратегия по безопасности дорожного движения, где среди тем - снижение скорости и пересмотр действующего “люфта” в 20 км/ч.

В сервисных центрах говорят, что техосмотр проверить проще, чем сертификат

Павел Сорока, который занимает должность заместителя начальника Главного сервисного центра МВД - начальника регионального сервисного центра в городе Киеве, при обсуждении обратил внимание на практическую сторону вопроса. По его словам, результаты ОТК (обязательного техосмотра) контролировать и проверять значительно проще, чем сертификаты соответствия.

Это важный сигнал. Потому что если система должна работать не только на бумаге, но и в регистрационной практике, ее должно быть легко проверить. Именно поэтому реестры, электронная верификация и доступ к данным становятся не менее важными, чем сами нормы закона.

Также на мероприятии прозвучало, что уже сейчас сервисные центры реагируют на сомнительно низкую оценочную стоимость авто: рекомендуют обращение в криминалистические центры, информируют Фонд госимущества, который в случае нарушений лишают оценщиков лицензий.

Также интересно в Кабмине снова заговорили о возвращении техосмотра

Фонд госимущества признал: старая модель оценки себя исчерпала

Представительница Фонда госимущества говорила о масштабной очистке рынка оценщиков. По ее словам, лицензий лишили тысячи специалистов, подходы к обучению меняют, а саму систему хотят перестроить.

Ключевой тезис здесь звучал очень логично: если товар имеет рыночную цену, которую можно отследить, зачем каждый раз делать вид, будто без отдельной “оценки” невозможно понять его стоимость? По сути, рынок сам подталкивает к тому, чтобы убирать лишние процедуры, которые стали инструментом для манипуляций.

Экология тоже уже стучится в двери авторынка

Народный депутат Олег Бондаренко, который работает в парламентском комитете по экологической политике, напомнил, что детенизация рынка - это не только о деньгах. Это еще и об экологических стандартах, которые Украина будет вынуждена выполнять в рамках сближения с ЕС.

Также интересно когда лучше делать оценку транспортного средства

Речь шла, в частности, об ограничении ввоза транспортных средств, которые не соответствуют нормам Евро-5, а также о предстоящих законодательных изменениях по расширенной ответственности производителя за шины, аккумуляторы и транспортные средства. То есть авторынок все сильнее попадает под логику не только фискального, но и экологического регулирования.

Вывод

Круглый стол ЕБА показал важную вещь: украинский авторынок уже невозможно обсуждать только в категориях “продажи упали” или “авто подорожали”. Вопрос значительно глубже, речь идет о том, сможет ли рынок перейти от полутеневой модели к нормальной европейской системе, где есть прозрачные налоги, понятный контроль технического состояния, честное ценообразование и одинаковые правила для всех.

И главное - бизнес, похоже, уже готов к такому разговору. Теперь вопрос в том, готово ли государство быстро перевести его с уровня круглого стола в уровень реальных решений.