Автосхема побега: как и где в Украине уклонистов везут к границе колоннами и сколько это стоит

Оперативники Черновицкого пограничного отряда установили, что жители Хмельницкой области наладили канал переправки за границу. Это была хорошо продуманная схема с несколькими уровнями защиты от случайных проверок.

Защита дала сбой. В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали деятельность группы и провели задержание.

Колонна с "разведкой" впереди

Схема работала по четкому сценарию. Организатор координировал действия сообщников, которые действовали на двух автомобилях.

В первой машине ехали двое участников группы – они проверяли маршрут на наличие блокпостов и контроля. Вся информация немедленно передавалась по колонне.

Позади двигался второй автомобиль, где проводник вез "клиента" до границы и должен был перевести его в Молдову вне пунктов пропуска.

Однако оба авто остановили пограничники. Это была совместная операция пограничников, СБУ и полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Организаторов переправки мужчин через границу на этот раз постигла неудача. Фото: Госпогранслужба

Сколько стоила "услуга"

Кортеж из дох машин, личный состав сопровождения и проводник через границу стоили 25-летнему жителю Киевской области 13 тысяч долларов. Скидки или льготы не предусматривались – фиксированная цена в иностранной валюте.

Во время обысков у фигурантов изъяли:

денежные средства;

компьютерную технику;

мобильные телефоны;

черновые записи;

два автомобиля.

Подозрения и мера пресечения

Организатора схемы и трех его сообщников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Всем четырем сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога.