Ажиотажный спрос на новый BMW i3: бренд начинает принимать заказы раньше запланированного срока

Несмотря на ускоренные сроки оформления заказов, производственные планы концерна остаются неизменными. Объемы выпуска не будут расширяться раньше графика, однако официально зафиксировать очередь на приобретение новинки клиенты смогут в ближайшее время, пишет Carscoops.

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Старт продаж эксклюзивной версии 1st Edition

BMW начнет принимать официальные заказы на специальную стартовую модификацию седана под названием i3 "1st Edition" в четверг, 18 июня. Такой шаг является весьма нетипичным, ведь первоначальная стратегия марки предполагала запуск дилерской кампании не раньше осени. Хотя представители пресс-службы бренда пока воздерживаются от публичных комментариев, эксперты связывают это решение с исключительно теплым приемом автомобиля во время его официального дебюта в Мюнхене.

Положительная реакция публики не стала полной неожиданностью для руководства концерна, поскольку первые намеки на высокий потенциал модели появились сразу после презентации. В частности, руководитель отдела продаж Йохен Голлер отмечал, что интерес к новому седану превысил даже показатели модели iX3. Это весомое достижение, учитывая, что электрический кроссовер iX3 собрал около 50 000 заказов за несколько месяцев после премьеры, а его европейские продажи превысили 10 000 единиц всего за два месяца.

Глобальный успех и технические характеристики i3 50 xDrive

Полностью электрическая версия культовой 3-й серии вызвала значительный резонанс далеко за пределами родного немецкого рынка. Седан получил отличные отзывы в странах Европы, а его последующая демонстрация на Пекинском автосалоне существенно укрепила позиции модели в Китае, который является одним из ключевых регионов для индустрии электромобилей.

В BMW полагают, что новый i3 способен вернуть прежнюю популярность всему сегменту среднеразмерных седанов, который в последние годы находился под давлением кроссоверов. Подобные амбиции подкрепляются серьезными техническими параметрами. Представленная модификация BMW i3 50 xDrive оснащается двухмоторной полноприводной силовой установкой суммарной мощностью 469 лошадиных сил. Благодаря передовым технологиям аккумуляторов и зарядки расчетный запас хода электромобиля достигает впечатляющих 900 километров.

Перспективы производства и вызовы для завода в Мюнхене