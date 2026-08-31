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АЗС на колесах и 12 тонн горючего: в Одесской области разоблачили необычный бизнес

Пока стильный пес в солнцезащитных очках наблюдал за визитом детективов БЭБ, его хозяин получал подозрение: в Одесской области разоблачили и судили владельца нелегальной сети АЗС в грузовиках...
Какой приговор в Одессе получил собственные сети АЗС на колесах

ФОТО: Коллаж Авто24 |

Телохранитель схемы в шоке, но держит фасон

Валентин Ожго
logo31 августа, 07:07
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В Одесской области суд поставил точку в истории с нелегальными заправками, которые работали не только в стационарных условиях, но и просто на выезде в грузовиках. Организатор незаконной продажи бензина и дизтоплива получил штраф, а часть изъятого дизеля передали ВСУ.

Об очередном эпизоде с рынка нелегальных автозаправочных станций в своем релизе рассказали детективы БЭБ Одесщины.

АЗС отпускали с грузовиков

По данным Бюро экономической безопасности, 38-летний житель Одесщины без разрешительных документов покупал горючее неизвестного происхождения по ценам, значительно ниже рыночных.

Топливо
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на 

Для торговли мужчина обустроил специальные емкости, шланги и топливораздаточные пистолеты. Продавали бензин и дизель в Татарбунарах и селе Спасское.

Причем часть таких заправок была буквально на колесах. Грузовики переоборудовали под передвижные АЗС, а остальные точки обустроили в нежилых помещениях.

Горючее отпускали тоннами

В ходе 10 санкционированных обысков детективы изъяли более 12 тонн горючего, 14 специально оборудованных баков и цистерн и четыре транспортных средства.

Общая стоимость изъятого имущества, по данным БЭБ, составила около 3 млн грн. Фото: из материалов следствия

Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф с конфискацией незаконной продукции.

12,2 тысячи литров уехали на фронт

Впрочем, у этой истории есть и полезный для армии финал. 12,2 тыс. литров дизельного горючего стоимостью почти 1 млн грн передали на нужды Вооруженных Сил Украины.

Поэтому нелегальные "заправки на колесах" в конце концов прекратили работу, а часть их горючего изменила маршрут – по продаже на гражданском рынке на нужды украинских военных.

#Грузовики #Законодательство #Новости #Топливо #Дороги #Фото