АЗС Польши с 0:00 перешли на новые цены: рост стоимости на один грош обернется миллионным штрафом

Польша вводит самый мощный пакет решений в Европе, который снижает цены на топливо, поддерживает польские семьи и польскую экономику. По этому поводу Министерство энергетики вчера официально объявило предельные цены на топливо.

При этом отмечается, что Министерство энергетики ежедневно начнет объявлять максимальную цену в специальном коммюнике. Объявленная цена будет действовать со следующего дня.

В случае нерабочих дней применяется принцип непрерывности – цена, объявленная в последний рабочий день перед выходными или праздничными и другими нерабочими днями, применяется до следующего рабочего дня, включая этот день.

Рабочая формула определения цены

Предельная стоимость рассчитывается по предварительно установленной формуле. В нее входят средняя оптовая цена топлива на внутреннем рынке, а также акциз, топливный сбор, торговая маржа в размере 0,30 злотых за литр и НДС.

Механизм максимальной цены действует параллельно со снижением налогов:

НДС был снижен с 23% до 8%;

акцизный сбор снижен до минимально допустимых уровней (на 29 грош для бензина и 28 грош для дизельного топлива).

"Цена ежедневно будет определяться министром энергетики на основании рыночных данных – средних оптовых цен крупнейших поставщиков, увеличенных на налоги и определенную стоимость продажи, – отмечается в релизе ведомства.

Максимальная цена будет устанавливаться на основе строго определенного алгоритма.

Стоимость состоит из:

среднее арифметическое оптовых цен на топливо за предыдущий рабочий день, сообщенных пятью крупнейшими участниками рынка;

акцизный сбор и сбор за горючее;

фиксированная сумма, покрывающая операционные расходы на продажу, в размере 0,30 злотых за литр;

НДС

Какая цена на топливо сегодня

бензин АИ-95 – не должен стоить дороже 6,16 злотого за литр;

бензин АИ-98 – не должен стоить дороже 6,76 злотого за литр;

дизельное топливо – не должно стоить дороже 7,60 злотого за литр.

Если ценник будет выше

Сегодня вступила в силу финансовая санкция к нарушению тарифного максимума в сторону увеличения цены. Поэтому за продажу топлива выше установленного лимита предусмотрено серьезное наказание: штраф может достигать 1 миллиона злотых, то есть в конвертации 11,7 млн грн.

АЗС всех форм собственности "под колпаком"

Проверку соблюдения новых правил будет проводить Национальная налоговая администрация Польши (KAS). Она же будет осуществлять и фискальные наказания нарушителей, если таковые будут.

По состоянию на 6:00 вторника, 31 марта, ни одного нарушения сетями АЗС на всей территории страны не зафиксировано: звонков от водителей частного и коммерческого транспорта на горячую линию полиции, налоговой службы или Минэнерго по поводу большей стоимости не поступало.

Прямое влияние на АЗС несет выгоду потребителям

Введение максимальной цены означает, что автозаправочные станции должны корректировать свои цены в соответствии с установленным лимитом.

Для водителей это означает:

более низкая стоимость единовременной заправки;

регулярные сбережения ежемесячно;

большая предсказуемость расходов, связанных с использованием автомобиля.

Стабилизация цен на топливо важна не только для водителей. Снижение стоимости топлива влияет на:

транспортные и логистические расходы;

цены на товары и услуги;

предсказуемость деловой активности.

Таким образом эти решения уменьшают давление на расходы в экономике и укрепляют экономическую безопасность домохозяйств и польских предпринимателей.