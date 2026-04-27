"Бабушка, садись!": как наши пилоты 77-летнюю бабушку на костылях из-под обстрелов вытащили

Сначала пилот квадрокоптера заметил бабушку, которая на костылях шла со стороны фронта в тыл, падала, отдыхала, снова едва поднималась и дальше ковыляла подальше от адского края.

Как говорится в пресс-релизе Третьего армейского корпуса, самостоятельно бабушка двигалась по опасному участку дороги, находившейся под постоянным огневым обстрелом и гасающих в небе хищных дронов врага.

Эвакуация под огнем

Пилот дрона с тех пор уже не выпускал ее из поля зрения, передал информацию в штаб для реагирования, а сам продолжал отслеживать ее путь, точно указал геолокацию старушки.

В этом селе лишь кое-где вишни в белом цветении напоминали о жизни, а вот людям здесь места уже не нашлось. Скриншот: Авто24

Пока наземные службы готовились к принятию мер, в режиме онлайн транслировалась картинка. В штабе хорошо было видно как бабушка пробиралась мимо воронки от снарядов и погибших односельчан.

Пришло понимание, что фактически шансов вырваться у нее из того ада, где держалась до последнего, не было. В штабе приняли решение немедленно отправить на тот опасный участок дороги наземный роботизированный эвакуационный комплекс.

Как развивалась операция

К работе присоединились бойцы роты беспилотных наземных систем Cerberus. Таким образом здесь усматриваются реальные элементы взаимодействия различных родов войск. Подразделения Третьего армейского корпуса теперь действовали совместно с бойцами 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады.

Бабушка на костылях мужественно держалась: падала, вставала и снова шла пока ее на дороге, где давно никто не ездил, подобрала специально высланная туда роботизированная машина эвакуации. Скриншот: Авто24

Чтобы не напугать женщину, роботизированную платформу накрыли одеялом с надписью: "Бабушка, садись!".

Наземный робот двигался под координацией разведывательного беспилотника, что позволило безопасно добраться до старушки и вывезти ее из зоны риска. Вся операция длилась около четырех часов.

Параллельно беспилотники сопровождали еще трех гражданских, которые выходили пешком. На определенной точке эвакуации их встретили военные 1-го механизированного батальона и доставили бронеавтомобилем в безопасное место.

Бабушка даже не знала, что есть такие машины "без шОфера", но быстро освоилась и в безопасное место уже ехала почти с комфортом. Скриншот/коллаж: Авто24

Как технологии спасают жизни

Эвакуированной женщине исполнилось 77 лет, более полувека она прожила в собственном доме, который уничтожили обстрелы. Немощная держалась в зоне риска до последнего и только интенсивные поражения села, где уже не осталось ни одного уцелевшего дома, заставили ее податься в тыл.

К счастью, старушку заметили пилоты разведывательных дронов и уже не выпускали ее из поля зрения, чтобы во взаимодействии с пилотами наземных роботизированных машин эвакуации вывезти ее в безопасное место.

Локацию не указываем, но лицо спасенной женщины и одного из ее спасителей пресс-служба не скрывала и мы этим воспользовались – кто-то узнает и будет гордиться сыном, братом, мужем или просто Защитником. Скриншот Авто24



В Третьем армейском корпусе в очередной раз призывают жителей прифронтовых территорий не медлить с эвакуацией. Наземные роботизированные комплексы все активнее применяются не только для боевых, но и для гуманитарных задач – в частности эвакуации людей из самых опасных участков фронта. Но и они не всегда могут успеть.