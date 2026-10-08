Как в Volkswagen Amarok сделали тайник для уклониста

Как сообщает Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона, водитель-электрик одной из воинских частей подыскивал клиентов через мессенджер Telegram. В сентябре этого года он предложил 29-летнему мужчине организовать нелегальный вояж в соседнюю Молдову.

План выглядел продуманным до мелочей. Организатор должен был довезти пассажира в пограничную зону, спрятав его в тайном отсеке багажника внедорожника Volkswagen Amarok.

Дальше клиент должен был пешком обойти стационарный блокпост, в то время как водитель спокойно проехал бы его на авто. После этого они должны были встретиться снова, чтобы завершить маршрут до самой границы.

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Фото на память: организатор и его клиент на пути к границе сфотографировались с сотрудниками полиции, прокуратуры и пограничной службы. Фото: прокуратура Одесщины

Внезапный блокпост и вымогание денег

В день побега пассажир залез в тайник, но по дороге делец наткнулся на мобильный патруль, о котором не знал заранее. Испугавшись разоблачения, он резко изменил маршрут и отказался везти мужчину дальше, приказав ему идти к границе самостоятельно.

Несмотря на сорванную договоренность, организатор потребовал полной оплаты услуг. Когда клиент отказался платить за незавершенную работу, военный применил силу и заставил отдать оговоренные 6000 долларов.

Как сообщается в релизе Одесского районного управления полиции № 1, сразу после обналичивания правоохранители злоумышленника задержали.

" При наличии достаточного количества собранных доказательств задержанному доложено о подозрении по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу", – отметила старший следователь по делу Виктория Якушева.

За 6000 дол. США спрятал клиента в багажнике, но это админнарушение не идет по сравнению с уголовным. Фото: прокуратура Одесщины

Суд отправил подозреваемого под стражу с возможностью залога в 332 800 гривен. Однако прокуроры считают такую сумму слишком мягкой и уже оспаривают решение в апелляции, ведь фигуранту светит конфискация имущества и до девяти лет лишения свободы.