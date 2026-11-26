Как сообщают Специализированная прокуратура в области обороны Западного региона и Нацполиция, прибыльный бизнес наладил 20-летний работник местного предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Молодой человек предлагал военнообязанным организовать безопасный переход вне официальных пунктов пропуска.

Land Rover вместо банка

Во время личной встречи с очередным клиентом организатор провел детальный инструктаж и озвучил полный прайс. За свои услуги он запросил 21 тысячу долларов, из которых 14 тысяч нужно было отдать авансом, а остальное – уже после успешного пересечения границы.

Интересно, что для передачи задатка делец придумал целую конспиративную схему с использованием автомобиля. Клиент должен был принести наличные деньги и положить их в бардачок внедорожника Land Rover, который принадлежал третьему лицу и ждал в заранее оговоренном месте.

Авансовая сумма с крючка не сорвалась

Во время передачи 14 тысяч долларов организатора схемы задержали правоохранители.

Деньги нашли адресата в тот момент, как новый владелец вынул их из бардачка. Фото: из материалов следствия

" Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, – заявили оперативники Департамента стратегических расследований.

Правда, у задержанного есть законная возможность выйти на свободу, если внесет залог в размере почти 200 тысяч гривен.

Рынок нелегальных услуг поражает ценами

Напомним, как уже сообщалось, аппетиты организаторов подобных трансферов существенно отличаются в зависимости от региона. Например, недавно в Хмельницком накрыли директора компании, который просил 20 тысяч долларов за логистическое сопровождение в Молдову.

В то же время встречаются и более бюджетные, но не менее провальные предложения. В Ровенской области водитель автомобиля Opel пытался организовать переправку за 8 тысяч долларов, которые клиенты должны были просто оставить на обочине дороги. Все эти истории постоянно заканчиваются встречей с правоохранителями и уголовными делами.