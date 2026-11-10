Батареи Ford Mustang Mach-E почти не теряют емкость со временем: результаты исследования

Как сообщает издание Motor1, масштабное исследование охватило автомобили в 2021 модельном году. Оказалось, что абсолютное большинство проверенных машин, а именно 95% имеют остаточный ресурс батареи на уровне от 87 до 97 процентов.

Инженеры Ford закладывают в свои аккумуляторы ресурс минимум на 10 лет эксплуатации, обещая сохранение 90 процентов емкости после 160 тысяч километров пробега. Собранная статистика по реальным дорогам полностью подтверждает эти расчеты. Более двух тысяч исследованных кроссоверов уже преодолели отметку в 160 тысяч километров, и их батареи в среднем показывают 91 процент емкости. Есть даже настоящие рекордсмены: более трех десятков машин проехали более 320 тысяч километров, сохранив при этом солидные 88 процентов начальной емкости.

Как продлить жизнь аккумулятору

Эксперты отмечают, что главным врагом современных элементов питания являются экстремальные температуры. "Пробег влияет на долговечность батареи гораздо меньше, чем привычки зарядки", – отмечают исследователи. Поэтому производитель советует предварительно прогревать или охлаждать машину, пока она еще подключена к розетке.

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В летнюю жару электрокар лучше парковать в тени, чтобы избежать перегрева. Что касается зарядки, то оптимальным выбором для ежедневного использования являются обычные станции переменного тока, в то время как мощными скоростными терминалами следует пользоваться только при крайней необходимости.

Следует отметить, что статистика собиралась для машин с никель-кобальт-марганцевыми батареями. Более новые литий-железо-фосфатные блоки считаются еще более выносливыми, хотя они хуже переносят сильные морозы и имеют меньшую плотность энергии.

Рекордные пробеги не приговор