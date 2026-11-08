Батареи электросамокатов получили вторую жизнь: из них собирают промышленные хранилища энергии

О технологии рассказал Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE. Компанию EDENenergy основали бывшие исследователи института, разработавшие электронику, способную объединять в одном стационарном накопителе батареи, уже отработавшую первую часть своей жизни в электротранспорте.

В Германии ежегодно списывают около миллиона таких батарей

По оценке Fraunhofer ISE, только в Германии ежегодно выходит из эксплуатации приблизительно миллион аккумуляторов от электровелосипедов и электросамокатов.

Проблема в том, что "непригодна для самоката" совсем не означает "непригодна для хранения электроэнергии". Батарея может уже не отвечать требованиям мобильного транспорта по запасу хода, мощности или другим параметрам, но все еще иметь значительный остаточный ресурс.

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Подобный принцип давно обсуждается и для тяговых батарей автомобилей. Auto24 писал о второй жизни аккумуляторов электромобилей: даже когда их характеристики уже недостаточны для автомобиля, батареи можно использовать в качестве стационарных накопителей.

Первый накопитель собрали из 112 батарей

Для выхода на рынок EDENenergy начинает с промышленной системы емкостью 70 кВтч.

В ней работают 112 батарей, которые раньше использовались в электросамокатах. Перед установкой каждый аккумулятор проходит проверку, после которой модули объединяются в единую систему. Первый такой накопитель стартап передал заказчику в середине октября 2026 года.

Компания ориентируется прежде всего на средний бизнес, уже имеющий солнечные панели, но пока не установивший собственного аккумуляторного хранилища.

Зачем предприятию 70 кВтч

Такой накопитель может хранить избыточную электроэнергию от солнечной станции и отдавать ее тогда, когда генерации недостаточно или электроэнергия из сети требуется больше всего.

Другой сценарий – сглаживание пиковых нагрузок. Если предприятие за короткое время включает мощное оборудование, батарея может частично обеспечить этот пик и уменьшить нагрузку на внешнюю сеть.

Такие системы могут использовать коммунальные энергетические предприятия для увеличения собственного потребления локальной генерации или работы на энергетическом рынке.

В Украине тема повторного использования аккумуляторов также постепенно выходит за пределы экспериментов. Auto24 писал о потенциале повторного использования батарей электромобилей для бытовых и стационарных накопителей.

Самое сложное – батареи все разные

Идея собрать большой аккумулятор из маленьких кажется простой только на первый взгляд.

Батареи электровелосипедов и самокатов могут иметь разную конструкцию, разные типы ячеек, напряжение, разъемы и собственные системы управления батареей. Именно это разнообразие до сих пор являлось одним из главных барьеров для массового повторного использования аккумуляторов микромобильности.

Решение EDENenergy состоит в специальной силовой электронике, разработанной на базе технологий Fraunhofer ISE. Она позволяет подключать различные батарейные модули и обмениваться данными без необходимости разбирать каждый аккумулятор до отдельных ячеек.

Пока используют одинаковые батареи

На первом этапе компания работает с крупными поставщиками, например, операторами парков электросамокатов и электровелосипедов. Это позволяет получать достаточное количество однотипных батарей и упрощает создание накопителя.

В будущем стартап хочет объединять в одной системе аккумуляторы разных типов. Но для каждого нового вида батареи необходимо адаптировать разъем, систему управления и протокол обмена данными. Особенно много разновидностей аккумуляторов существует в сегменте электровелосипедов.

Батареи оказались гораздо живее, чем ожидали

Самый интересный результат появился после проверки первых 350 подержанных аккумуляторов.

Разработчики сначала рассчитывали, что батареи второй жизни будут иметь примерно 80% начальной емкости. Однако состояние многих проверенных аккумуляторов оказалось значительно лучше, а остаточная емкость у части из них превышала 90%.

Это означает, что списанный транспортный аккумулятор может иметь еще несколько лет вполне полезной работы.

Похожая ситуация наблюдается и с электромобилями. Auto24 рассказывал о восстановлении батареи старого Hyundai Ioniq, где проблема нескольких ячеек отнюдь не означала необходимости утилизировать весь аккумуляторный блок.

В стационарном накопителе батареи живется легче

Причина, почему старый аккумулятор может долго работать после самоката, довольно проста: в стационарном хранилище условия более спокойные.

Батарея больше не страдает постоянными ударами и вибрациями во время движения, ей не нужно ежедневно тянуть транспортное средство на разгоне, а температурный режим проще контролировать.

Поэтому требования к такому аккумулятору ниже, чем в первой жизни.

Испортился один модуль – меняют только его

EDENenergy сделала систему модульной. Состояние каждой группы аккумуляторов контролируется дистанционно.

Если отдельный модуль деградирует так, что его дальнейшее использование становится нецелесообразным, его можно заменить отдельно, не выбрасывая весь накопитель. Причем замена предусмотрена даже без полной остановки системы.

И именно здесь использование старых батарей неожиданно превращается из недостатка в преимущество.

Через 10 лет система все равно может иметь 70 кВт·ч.

У обычного стационарного накопителя батарея постепенно деградирует. Производители часто гарантируют определенную долю начальной емкости спустя много лет эксплуатации.

У EDENenergy предлагают другую логику. Поскольку слабые модули можно постепенно заменять, номинальную емкость всей системы можно поддерживать на уровне 70 кВтч даже после десяти лет работы. Старые модули после окончательного истощения ресурса передают партнерам на переработку.

Таким образом, одна батарея может пройти последовательно три этапа: сначала работать в электротранспорте, затем несколько лет накапливать энергию, а только после этого попасть на переработку.

Второй срок службы может быть важнее первого

Эта идея хорошо вписывается в новую европейскую логику обращения с аккумуляторами. Вместо схемы "выработали – использовали – выбросили" батарея должна как можно дольше оставаться полезным ресурсом.

Auto24 писал о новых европейских правилах для аккумуляторов, охватывающих весь жизненный цикл - от производства и использования до повторного применения и переработки.

Для батарей электромобилей такой подход постепенно становится привычным. EDENenergy показывает, что та же экономика может работать даже с гораздо меньшими аккумуляторами электровелосипедов и самокатов.

Следующая цель – 300 кВт·ч

На системе емкостью 70 кВтч компания останавливаться не собирается. Следующий этап предполагает масштабирование накопителей до 300 кВтч. Это уже емкость, позволяющая работать со значительно большими предприятиями и более серьезными пиковыми нагрузками.

Стартап также ищет новых пилотных заказчиков посреди регионального бизнеса. Часть таких проектов может получить до 50% финансирования в рамках германской программы поддержки сотрудничества среднего бизнеса со стартапами.

Миллион батарей больше не обязательно мусор

Самое интересное в проекте EDENenergy даже не сам накопитель на 70 кВтч. Такую емкость сегодня можно извлечь и из обычных новых батарей.

Главная идея состоит в другом: ресурс, ранее почти автоматически считавшийся уходом, может еще много лет выполнять полезную работу.

Если технология станет массовой, миллионы батарей от электросамокатов, велосипедов, а затем и автомобилей смогут сначала перейти в стационарные накопители и только после завершения второй жизни отправляться на переработку.

И тогда вопрос "что делать со старыми батареями электротранспорта" получит более интересный ответ, чем просто "утилизировать".