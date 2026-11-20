Как объясняет Институт исследований авторынка, с 29 ноября 2026 года Евро-7 будет применяться к одобрению новых типов легковушек и легких фургонов. Для новых машин ранее одобренных типов основной срок перехода настанет 29 ноября 2027 года.

Когда изменятся требования

Итак, переход на Евро-7 будет постепенным. Во время переходного года в автосалонах будут еще продавать новые машины предыдущего экологического стандарта.

Для новых типов грузовиков и автобусов предусмотрена дата 29 мая 2028, для новых машин ранее одобренных типов - 29 мая 2029-го. Некоторые изготовители имеют дополнительные переходные сроки.

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Что будут контролировать

Базовые лимиты выхлопных загрязнителей для легковушек и фургонов оставили на уровне Евро-6, но усилили учет мелких частиц. Добавили контроль тормозной пыли и требования к долговечности батарей. Для новых типов легковых шин класса C1 правила по истиранию начнут применять с 1 июля 2028 года.

Среди положений нового экостандарта есть минимальные показатели батарей легковых электромобилей и плагин-гибридов: 80% начальной энергетической вместимости до пяти лет или 100 тысяч километров, далее – 72% до восьми лет или 160 тысяч километров. Учитывается предел возраста или пробега.

Для легких коммерческих автомобилей N1 пороги составляют 75% и 67% соответственно. Это требования к долговечности, а конкретные гарантийные условия проверяют раздельно.

Что будет с подержанными авто

Евро-7 сам по себе не запрещает эксплуатацию или перепродажу уже зарегистрированных Евро-5 и Евро-6. Бензиновые и дизельные автомобили в дальнейшем смогут получать одобрение, если будут соответствовать стандарту. Новые правила также не заменяют проверку батареи б/у электромобиля.

В будущих подержанных электромобилях Евро-7 бортовой контроль состояния батареи будет помогать оценивать ее износ.

Украинские требования к импорту автоматически не изменяются. Отдельно в Украине рассматривают отсрочка Евро-6 для коммерческого транспорта. Эту инициативу не следует путать с европейским Евро-7.