Что произошло с гражданскими автомобилями и "скорыми" после ударов врага: выставка

ФОТО: ОО "Проліска"|
За каждым изуродованным автомобилем чья-то человеческая судьба, в том числе оборванная в ходе гуманитарной миссии
Как сообщают представители гуманитарной миссии "Проліска", уличная инсталляция "Гуманитарная система под ударом" добралась до Шостки, которая стала уже восемнадцатым городом во всеукраинском туре. Там она работает два дня – вчера и сегодня.
Перед этим был Батурин. Завтра, 13 ноября, экспозиция переедет в Новгород-Северский.
" Этот проект не очень велик по количеству экспонатов, но максимально убедителен. Каждый сожженный транспорт является прямым доказательством преступлений против гражданских, – отмечают организаторы передвижной выставки.
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Среди самых страшных экспонатов выделяются пробитые осколками задние двери скорой помощи и изуродованный эвакуационный микроавтобус.
В феврале вражеский дрон догнал медицинский автомобиль в Никопольском районе во время спасения 86-летней маломобильной женщины, а в марте на Донетчине прямое попадание FPV-дрона в крышу эвакуационного буса унесло жизни двух пассажирок.
Это не просто выставочная инсталляция, это – вещественное доказательство преступлений русских агрессоров в шкуре террористов. Фото: ШосткаNews.City
Еще одним доказательством целенаправленного уничтожения инфраструктуры является полностью выгоревший погрузчик.
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Эта спецтехника работала на складе в Павлограде, загружая стройматериалы для ремонта поврежденного жилья, пока летом ее не уничтожил российский ударный беспилотник.
Фото из разных городов Украины, куда передвижная выставка уже добралась для показа преступлений кремлевских террористов. Фото: ОО "Проліска"
Что было известно раньше?
Напомним, ранее эта передвижная выставка ужасов войны уже побывала в Сумах, Конотопе и Батурине. После Шостки изуродованную технику повезут в Новгород-Северский, а затем экспозицию увидят жители Корюковки и Чернигова.