Что произошло с гражданскими автомобилями и "скорыми" после ударов врага: выставка

Как сообщают представители гуманитарной миссии "Проліска", уличная инсталляция "Гуманитарная система под ударом" добралась до Шостки, которая стала уже восемнадцатым городом во всеукраинском туре. Там она работает два дня – вчера и сегодня.

Перед этим был Батурин. Завтра, 13 ноября, экспозиция переедет в Новгород-Северский.

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" Этот проект не очень велик по количеству экспонатов, но максимально убедителен. Каждый сожженный транспорт является прямым доказательством преступлений против гражданских, – отмечают организаторы передвижной выставки.

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Среди самых страшных экспонатов выделяются пробитые осколками задние двери скорой помощи и изуродованный эвакуационный микроавтобус.

В феврале вражеский дрон догнал медицинский автомобиль в Никопольском районе во время спасения 86-летней маломобильной женщины, а в марте на Донетчине прямое попадание FPV-дрона в крышу эвакуационного буса унесло жизни двух пассажирок.

Это не просто выставочная инсталляция, это – вещественное доказательство преступлений русских агрессоров в шкуре террористов. Фото: ШосткаNews.City

Еще одним доказательством целенаправленного уничтожения инфраструктуры является полностью выгоревший погрузчик.

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Эта спецтехника работала на складе в Павлограде, загружая стройматериалы для ремонта поврежденного жилья, пока летом ее не уничтожил российский ударный беспилотник.

Фото из разных городов Украины, куда передвижная выставка уже добралась для показа преступлений кремлевских террористов. Фото: ОО "Проліска"

Что было известно раньше?

Напомним, ранее эта передвижная выставка ужасов войны уже побывала в Сумах, Конотопе и Батурине. После Шостки изуродованную технику повезут в Новгород-Северский, а затем экспозицию увидят жители Корюковки и Чернигова.