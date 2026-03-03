Баянист из Полтавщины перегнал в Украину уже 58 "скорых"

Техника от волонтеров ОО “Поважна Громада Страдча”, которую возглавляет п. Богдан Козак, прибыла для фронта и громад Полтавщины. Об этом рассказывает на своей ФБ-странице Anna Gerych.

Все без исключения машины на ходовой Mercedes-Benz Sprinter, полностью укомплектованы и готовы к выезду.

Чем машины укомплектованы

В медицинском салоне есть дефибрилляторы, аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, инъекционные помпы.

Кроме этого на каждый салон есть по паре мобильных носилок, а также турникеты CAT G7, аспираторы-отсосы, зарядные станции EcoFlow.

Это уже четвертый совместный конвой этих организаций. За более чем три года Олег Лысенко, который проживает в Нидерландах более 25 лет и является талантливым баянистом родом из Полтавщины. О нем редакция Авто24 уже писала.

Переданные кареты будут работать в армейских медиков как в прифронтовой зоне, так и в тылу. Фото: Anna Gerych, Facebook

Музыкант становится волонтером

Земляк собрал средств, купил и передал нашим военным уже 58 автомобилей. Большинство из них - медицинские.

Чтобы собрать деньги на авто для украинского войска, почти три года он ищет благотворителей, организует и выступает на концертах и различных других акциях по всей Европе.

Вместе с этими автомобилями, господин Олег уже купил и с партнерами переправили в Украину 58 машин на сотни тысяч евро. Большинство из них – реанимобили и мобильные стоматологические кабинеты.

Предыдущие передачи автомобилей от Music for Ukraine для военных состоялись во Львове 22 декабря 2025, 10 и 24 января 2026 года.