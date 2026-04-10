Бегство от дизеля: как цены на топливо изменили авторынок в марте 2026 года

В марте 2026 года украинский авторынок снова показал, что лучший стимул к изменениям - это цена на потолке заправочной колонки. По данным Института исследований авторынка, бензин А-95 в среднем стоил около 72 грн/л, а дизель достиг 86 грн/л. Именно эти цифры и стали катализатором изменений в структуре спроса.

Дизель: экономическая модель сломалась

Долгие годы дизель был символом экономии. Меньше потребления, длиннее "тяга", выше ликвидность на вторичном рынке. Но этой весной формула дала сбой. На внутреннем рынке перепродаж доля дизельных авто просела на 2,6 п.п., опустившись до 27,6%. В сегменте новых автомобилей падение еще ощутимее - минус 3,5 п.п. и доля 22,1%.

Причина очевидна. При цене дизеля на уровне 86 грн/л владение таким авто уже не выглядит "выгодной историей". Особенно для частных водителей, которые не наматывают сотни километров ежедневно. Экономика перестала сходиться, и рынок отреагировал мгновенно.

Электромобили: переход из нишевых в массовые

Если несколько лет назад электромобили воспринимались как эксперимент, то сейчас они превратились в практический выбор. В марте их доля на внутреннем рынке перепродаж выросла на 3,1 п.п. и достигла 6,5%. В сегменте импорта - 8,9% (+3,2 п.п.).

Причина - не только экология. Когда бензин стоит 72 грн/л, а газ - около 47 грн/л, даже скептики начинают считать стоимость 100 километров. И чем больше считают, тем чаще смотрят в сторону зарядки. Электромобиль перестал быть "игрушкой". Он стал инструментом экономии.

Гибриды: золотая середина, которая работает

Самое интересное движение - в сегменте гибридов. В марте они заняли уже 32% рынка новых авто (+1,3 п.п.). Покупатели, которые не готовы полностью отказаться от ДВС, но хотят уменьшить расходы на топливо, все чаще выбирают именно гибриды.

Это прагматичное решение: меньше расходов на топливо, меньше рисков с зарядной инфраструктурой, но заметно лучше экономика по сравнению с классическим бензином или дизелем.

Импорт и "экзотика"

Тренд импорта почти зеркалит внутренний рынок. Дизель потерял 1,1 п.п., бензин - минус 2 п.п., электромобили добавляют. На этом фоне отдельным штрихом стала регистрация одного водородного авто - Toyota Mirai. Таких авто в Украине всего около двух десятков за все годы. И это скорее коллекционная экзотика, чем зародыш массового тренда - сети водородных заправок в Украине фактически нет.

Что дальше?

Мартовская картина показывает: рынок больше не руководствуется привычками, а считает деньги. Дизель постепенно превращается в выбор для узких профессиональных сценариев. Гибриды становятся массовым компромиссом. Электромобили уверенно закрепляются в повседневном использовании.

Украинский авторынок меняется быстрее, чем когда-либо за последние годы. И эти изменения диктуют не столько технологии, сколько цены на потолки заправки.