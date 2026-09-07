Бегство от полиции пошло не по плану: пьяный подросток на Ford Mustang протаранил многомиллионный самолет

Об этом курьезном и одновременно разрушительном инциденте сообщает издание Carscoops. Полиция штата Нью-Гэмпшир пыталась остановить черный Ford Mustang 2008 года выпуска, подозреваемого в связи с преступлениями в других округах. Вместо того чтобы остановиться, 17-летний водитель выключил фары и нажал на газ.

Пробив периметральный забор Международного аэропорта Портсмута, Mustang вылетел на стоянку самолетов. Сначала неуправляемое купе задело аэродромный трактор, а затем на полном ходу влетело в припаркованный турбовинтовой самолет Pilatus PC-12.



Фото: Carscoops

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Удар был настолько сильным, что у самолета сломалось левое крыло и стойка шасси. Компания PlaneSense, обслуживающая этот борт, подтвердила серьезные повреждения. Даже подержанные экземпляры такой авиатехники оцениваются в семизначные суммы в долларах, поэтому ремонт обойдется виновнику астрономической суммы. Сам Ford Mustang после такого краштеста восстановлению не подлежит.

Водителя достали из изуродованного авто и отправили в больницу для обследования. Полиция уже предъявила ему обвинения в вождении в нетрезвом состоянии, неповиновении правоохранителям и опасному управлению. Странно, но, несмотря на столь серьезный прорыв безопасности, аэропорт не прекращал свою работу ни минуты.

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