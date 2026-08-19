Бегство за деньги: на Житомирщине мужчины пытались выехать в Беларусь, а на Одесщине – в Молдову

В Житомирской области отец и сын пытались добраться до границы с Беларусью, а в Одесской области военнослужащий организовал выезд в Молдову за 8 тысяч евро.

Об этом говорится в релизах Житомирской областной прокуратуры и Белгород-Днестровской специализированной прокуратуры в области обороны Южного региона.

Отец и сын не добрались в Беларусь

По данным следствия, 37-летний киевлянин через Telegram искал возможность незаконно уехать из Украины в Беларусь во избежание мобилизации. Для этого он нашел "попутчика" и мужчину, который должен помочь с маршрутом.

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К поездке мужчина привлек своего 73-летнего отца. Тот ехал впереди другим автомобилем, выявлял блокпосты и предупреждал других участников о возможных препятствиях.

За перевозку к приграничной территории договорились заплатить 500 евро. Еще один участник должен был заплатить 20 тысяч гривен за незаконный выезд.

12 августа мужчины отправились из Киева в направлении Коростенского района. Там они встретились с сопровождающим, передали ему деньги и решили двигаться по двум автомобилям.

Прикрытие вспомогательным автомобилем не помогло, в хорошо разработанный план укралась тактическая ошибка. Фото: полиция Житомирщины

Однако до границы они не добрались. Автомобили остановили оперативники полиции совместно с сотрудниками СБУ. Фигурантов задержали, транспортные средства и деньги изъяли.

13 августа отцу и сыну сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 332 УК Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенное группой лиц.

Одному из подозреваемых суд избрал заключение под стражу с возможностью внесения залога, другому – ночной домашний арест.

В Одесской области бегство в Молдову оценили в 8 тысяч евро

Другую схему незаконного выезда разоблачили в Одесской области. По данным следствия, 40-летний военнослужащий организовал канал переправки военнообязанных в Молдову через транзитный участок автодороги "Одесса – Рени».

Организатор сам искал желающих покинуть Украину и координировать их маршруты. Стоимость услуг он установил в 8 тысяч евро.

Для реализации схемы мужчина приобрел подержанный автомобиль и привлек знакомого с законным правом въезда на транзитный участок дороги. Правда, водитель не знал об истинной цели поездки.

Кого на дороге задержали, кому возле дома наручники надели, но арестовали всех причастных. Фото: Спецпрокуратура в сфере обороны

По замыслу организатора, после прохождения контрольного поста водитель должен передать управление автомобилем пассажиру, который дальше самостоятельно планировал незаконно пересечь границу.

Одним из "клиентов" стал 28-летний военнослужащий, который самовольно покинул воинскую часть и пытался скрыться из Украины.

Во время реализации плана правоохранители остановили автомобиль и задержали обоих мужчин.

Дела уже на разных этапах

В Житомирской области двум фигурантам сообщили о подозрении, досудебное расследование продолжается. По ч. 2 ст. 332 УК Украины им грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

В Одесской области обвинительные акты по организатору и его "клиенту" уже направили в суд. Организатору инкриминируют незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, а его клиенту – дезертирство.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества для организатора и до 12 лет – для военнослужащего, которому инкриминируют дезертирство.