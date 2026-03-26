Бельгийцы привезли гуманитарные авто во время атаки беспилотников на Львов

Город получил 13 автомобилей, среди которых обычные, полицейские и пожарные машины, а также гуманитарный груз – медицинские материалы, генераторы, защитное снаряжение, техника и бытовые вещи.

Как сообщает мэрия Львова, особенностью этой миссии стало то, что весь транспорт делегация пригнала во Львов самостоятельно, демонстрируя еще и личную поддержку Украине.

Читайте также Гуманитарные авто для Украины проехались по трассе "Формулы 1" в Сильверстоуне

Бельгийцы почувствовали, как это жить под атаками ракет и дронов

Мэр Мехелена отметил, что помощь Украине является принципиальной для его города, ведь именно украинцы сегодня защищают демократические ценности Европы.

"Нам жаль, что у нас нет заводов, которые производят оружие. Тогда мы привезли бы вам оружие. Но мы рады помочь тем, чем можем. Мы гордимся тем, что являемся городом-побратимом Львова, – сказал Барт Сомерс.

Белгийская делегация во главе с мэром Мехелена Бартом Сомерсом доставила караван машин в не очень тихое время для Львова, но сирены, взрывы и пожары не испугали этих людей. Фото: мэрия Львова

Помощь будет и в дальнейшем

Барт Сомерс также отметил, что поддержка будет продолжаться. Уже осенью планируют передать новую партию помощи и привлекать к инициативе другие города.

В прошлый раз также подарок был щедрый

Это уже не первая помощь от Мехелена – в июне 2025 года Львов получил предыдущий гуманитарный конвой из девяти автомобилей.

Читайте также На Львовщине прогнали с рынка 20 пассажирских перевозчиков: причина в деньгах

Тогда пришло два микроавтобуса, шесть легковых машин и пожарная техника, а также бронежилеты, оборудование для городских социальных служб и техника для людей с инвалидностью.