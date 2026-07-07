Bentley официально назвала свой первый серийный электромобиль Torcal: известна дата премьеры

По традиции бренда, новый Torcal, как и модели Bentayga, Bacalar и Batur, получил свое название в честь известной природной достопримечательности. На этот раз источником вдохновения послужил уникальный заповедник Эль-Торкаль-де-Антекера на юге Испании, который славится своими впечатляющими и причудливыми известняковыми образованиями.

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Компания Bentley также отмечает, что это слово имеет латинские корни и происходит от глагола "torquere", что создает прямую лингвистическую ассоциацию с современным техническим термином "torque" (крутящий момент). С выходом этой новинки модельный ряд Bentley расширится до четырех отдельных семейств. Электромобиль присоединится к Continental GT, Flying Spur и Bentayga, став единственной моделью бренда с полностью нулевым уровнем выбросов.

Руководитель компании Франк-Штеффен Валлизер заявил, что новый кроссовер устанавливает исключительные стандарты в каждой важной автомобильной отрасли и имеет все шансы стать одной из самых популярных моделей в истории марки. В то же время аналитики связывают осторожность в формулировках руководства с колебаниями показателей продаж премиальных электромобилей на ключевом рынке США.

Дизайн в стиле концепта EXP 15 и техническая база Porsche

Большинство подробных технических характеристик Bentley пока держится в секрете, однако некоторые важные параметры уже официально подтверждены. Общая длина кузова Torcal составит менее 5 метров, что автоматически позиционирует его в линейке на ступень ниже флагманского внедорожника Bentayga.

Концепт Bentley EXP 15

Внешний вид новинки выполнен в рамках нового дизайнерского языка бренда, который впервые был продемонстрирован на прошлогоднем радикальном концепте фастбэк-внедорожника EXP 15, пишет Carscoops. Экстерьер будет отличаться монолитным силуэтом и возвращением к традиционным вертикальным решеткам радиатора. Интерьер соединит фирменную классическую роскошь и ручную работу Bentley с передовыми технологиями, включая необычные изогнутые цифровые дисплеи и многофункциональные подрулевые переключатели на рулевой колонке, заимствованные у компании Audi.

В основе конструкции электромобиля лежит общая платформа и техническое оборудование Porsche Cayenne Electric. Это гарантирует наличие передовой 800-вольтовой электрической архитектуры, способной пополнить запас хода автомобиля на 160 километров всего за семь минут зарядки от мощной станции. Ожидается, что емкость аккумуляторного блока составит около 108 кВт-ч. Руководитель отдела дизайна Робин Пейдж в интервью изданию Autocar отметил, что реальный запас хода новинки на одном заряде составит от 483 до 563 километров.

Рендер Bentley Torcal

Мощностные характеристики и дата дебюта