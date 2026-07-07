Bentley официально назвала свой первый серийный электромобиль Torcal: известна дата премьеры

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Тизер нового Bentley Torcal
По традиции бренда, новый Torcal, как и модели Bentayga, Bacalar и Batur, получил свое название в честь известной природной достопримечательности. На этот раз источником вдохновения послужил уникальный заповедник Эль-Торкаль-де-Антекера на юге Испании, который славится своими впечатляющими и причудливыми известняковыми образованиями.
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Компания Bentley также отмечает, что это слово имеет латинские корни и происходит от глагола "torquere", что создает прямую лингвистическую ассоциацию с современным техническим термином "torque" (крутящий момент). С выходом этой новинки модельный ряд Bentley расширится до четырех отдельных семейств. Электромобиль присоединится к Continental GT, Flying Spur и Bentayga, став единственной моделью бренда с полностью нулевым уровнем выбросов.
Руководитель компании Франк-Штеффен Валлизер заявил, что новый кроссовер устанавливает исключительные стандарты в каждой важной автомобильной отрасли и имеет все шансы стать одной из самых популярных моделей в истории марки. В то же время аналитики связывают осторожность в формулировках руководства с колебаниями показателей продаж премиальных электромобилей на ключевом рынке США.
Дизайн в стиле концепта EXP 15 и техническая база Porsche
Большинство подробных технических характеристик Bentley пока держится в секрете, однако некоторые важные параметры уже официально подтверждены. Общая длина кузова Torcal составит менее 5 метров, что автоматически позиционирует его в линейке на ступень ниже флагманского внедорожника Bentayga.
Концепт Bentley EXP 15
Внешний вид новинки выполнен в рамках нового дизайнерского языка бренда, который впервые был продемонстрирован на прошлогоднем радикальном концепте фастбэк-внедорожника EXP 15, пишет Carscoops. Экстерьер будет отличаться монолитным силуэтом и возвращением к традиционным вертикальным решеткам радиатора. Интерьер соединит фирменную классическую роскошь и ручную работу Bentley с передовыми технологиями, включая необычные изогнутые цифровые дисплеи и многофункциональные подрулевые переключатели на рулевой колонке, заимствованные у компании Audi.
В основе конструкции электромобиля лежит общая платформа и техническое оборудование Porsche Cayenne Electric. Это гарантирует наличие передовой 800-вольтовой электрической архитектуры, способной пополнить запас хода автомобиля на 160 километров всего за семь минут зарядки от мощной станции. Ожидается, что емкость аккумуляторного блока составит около 108 кВт-ч. Руководитель отдела дизайна Робин Пейдж в интервью изданию Autocar отметил, что реальный запас хода новинки на одном заряде составит от 483 до 563 километров.
Рендер Bentley Torcal
Мощностные характеристики и дата дебюта
- Официальные данные о производительности силовых установок Bentley будут обнародованы в ближайшие недели, однако уже известно, что два электродвигателя и система полного привода войдут в стандартную комплектацию всех версий. Если агрегаты будут полностью унифицированы с Porsche Cayenne Electric, то мощность базовой модификации Torcal будет начинаться от 407 л.с. (300 кВт), а топовые варианты смогут развивать колоссальные 1155 лошадиных сил (850 кВт).
- Новый Torcal не станет прямой заменой модели Bentayga, а будет продаваться в автосалонах параллельно с ней. Руководство Bentley подтвердило, что традиционный бензиновый внедорожник получит следующее поколение в конце этого десятилетия, поскольку компания переходит на более медленный и взвешенный темп полной электрификации.
- Torcal разработан для стратегического расширения модельного ряда, чтобы предоставить клиентам право свободного выбора между различными типами силовых установок. Официальный публичный дебют новинки запланирован на 23 сентября в Лондоне, что ознаменует начало совершенно новой технологической эры в истории марки.