Бензин, дизель, газ и электричество: на чем дешевле ездить на примере VW Golf

Институт исследований авторынка обновил расчет стоимости 100 км пробега для различных типов силовых установок. За основу взяли Volkswagen Golf VII FL – удобную для сравнения модель, которая имеет бензиновые, дизельные и электрические версии, а также близкие по конструкции модификации, которые часто эксплуатируются с ГБО.

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Дизель вновь вернул себе статус экономичного топлива

Еще в апреле дизельное топливо по цене 90+ грн/л выглядело почти как приговор для владельцев легковых дизельных автомобилей. Экономия на расходе топлива исчезала на фоне высокой цены за литр.

Но к концу июня ситуация резко изменилась. Средняя цена дизельного топлива снизилась примерно на 13 грн/л. Это сразу вернуло дизельным автомобилям их главное преимущество – низкую стоимость километра.

Для Volkswagen Golf с двигателем 1.6 TDI в апреле 100 км пробега обходились в 495 грн. В июне эта сумма снизилась до 423,5 грн. То есть каждая “сотня” стала дешевле на 71,5 грн.

Для водителя, который проезжает 1000 км в месяц, это уже более 700 грн экономии. А для тех, кто регулярно ездит по трассе или работает в коммерческом режиме, разница становится еще более ощутимой.

Бензин стал самым дорогим классическим вариантом

В отличие от дизеля, бензин А-95 в июне не подешевел, а немного подорожал. Из-за этого бензиновый Volkswagen Golf 1.4 TSI стал самым дорогим вариантом среди традиционных видов топлива.

В апреле 100 км на бензине обходились в 511 грн. В июне – уже 522,2 грн. Подорожание небольшое, всего 11,2 грн на каждые 100 км, но на фоне падения цен на дизель и газ бензин проиграл конкуренцию.

Теперь разница между бензином и дизелем составляет почти 100 грн на каждые 100 км. Для ежедневных поездок по городу это еще можно терпеть. Но на больших пробегах бензиновый вариант становится заметно дороже.

В то же время бензин остается самым простым и понятным вариантом для большинства водителей. Меньше сложной топливной аппаратуры, более простое обслуживание, более широкий выбор автомобилей и лучшая предсказуемость ремонта – именно за это покупатели до сих пор готовы платить больше.

ГБО снова имеет смысл

В апреле сжиженный газ выглядел не очень привлекательно. При цене около 49 грн/л он уже не давал той экономии, ради которой водители устанавливают ГБО.

В июне ситуация изменилась. Пропан-бутан подешевел до 41,4 грн/л, и газ снова вернулся в игру.

Для Golf с бензиновым двигателем 1.6 MPI и ГБО стоимость 100 км в апреле составляла 543,7 грн. В июне она снизилась до 464,5 грн. Экономия – 79,2 грн на каждой сотне километров.

По сравнению с чистым бензином газ теперь дешевле примерно на 58 грн на 100 км. На коротких дистанциях это не выглядит как революция. Но если автомобиль регулярно проезжает 1500–––2000 км в месяц, разница уже становится заметной.

Особенно это важно для владельцев больших бензиновых автомобилей, в частности импортированных из США. Для машин с большим расходом топлива ГБО вновь становится антикризисным инструментом.

Электромобиль с домашней зарядкой по-прежнему вне конкуренции

Электромобили остаются абсолютными лидерами по расходам на 100 км, если у владельца есть доступ к домашней зарядке.

Для Volkswagen e-Golf зарядка по ночному тарифу обходится всего в 37,8 грн на 100 км. По дневному бытовому тарифу – 75,6 грн. Эти показатели в июне не изменились.

То есть при наличии домашней розетки и двухзонного счетчика электромобиль по-прежнему не имеет конкурентов. Ни один бензиновый, дизельный или газовый автомобиль даже близко не подходит к такой стоимости пробега.

Именно поэтому экономичность электромобиля в Украине в наибольшей степени зависит не от самой машины, а от инфраструктуры владельца. Есть частная зарядка – электромобиль максимально выгоден. Нет домашней зарядки – придется рассчитывать совсем по-другому.

Публичные зарядки стали дешевле

В июне улучшилась ситуация и с коммерческими зарядными станциями. Благодаря стабилизации энергосистемы в начале лета операторы снизили тарифы.

В апреле 100 км на медленной AC-зарядке стоили 367,5 грн. В июне – уже 315 грн. Быстрая DC-зарядка подешевела с 455 до 385 грн за 100 км.

Это важное изменение. В апреле быстрая зарядка уже почти сравняла электромобиль с дизельным автомобилем по затратам на пробег. В июне электромобиль даже при DC-зарядке снова стал дешевле дизельного Golf: 385 грн против 423,5 грн за 100 км.

Да, это все еще в десять раз дороже, чем зарядка дома ночью. Но для водителей, которые часто пользуются общественной инфраструктурой, ситуация стала заметно лучше.

Кстати стоимость километра пути снова изменилась

Почему нельзя ориентироваться только на топливо

Этот расчет показывает только прямые расходы на энергоносители. То есть бензин, дизель, газ или электроэнергию.

В нем не учтены амортизация автомобиля, потеря рыночной стоимости, техническое обслуживание, страхование, налоги, износ шин и расходных материалов.

Это важно, потому что самый дешевый километр не всегда означает самую низкую полную стоимость владения. Дизель может быть экономичным по расходу, но дороже в ремонте. ГБО снижает расходы на топливо, но требует установки, обслуживания и периодической проверки. Электромобиль дешев в зарядке, но его экономичность сильно зависит от цены покупки, состояния батареи и доступа к зарядной инфраструктуре.

Поэтому правильный вопрос звучит не только “сколько стоит 100 км?”, но и “в каких условиях именно этот тип авто будет выгодным?”.

Кому что выгоднее в июне