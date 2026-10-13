Бензин и дальше рулит: какие автомобили чаще всего разгребали украинцы в сентябре

По данным ассоциации Укравтопром, В прошлом месяце общее количество зарегистрированных бензиновых легковых автомобилей достигло отметки в 13,1 тысячи единиц. Интересно, что структура спроса претерпела определенные изменения: если продажи новых машин с автосалонов немного просели, то вторичный рынок уверенно тянет статистику вверх.

Из этой солидной цифры на новые автомобили пришлось лишь 1,9 тысяч штук, что демонстрирует падение на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зато сегмент импортируемых подержанных авто вырос на 7%, составив значительные 11,2 тысяч регистраций.

Кто в лидерах среди новых авто

Среди машин без пробега украинские водители предпочли проверенные кроссоверы, идеально подходящие для наших дорог. Абсолютным бестселлером стал корейский Hyundai Tucson, нашедший 146 новых владельцев.

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В спину ему дышит практичный Skoda Kodiaq с показателем в 110 проданных экземпляров. Тройку лидеров замыкает стильная Mazda CX5, избранная 109 покупателями, а сразу за ней расположились народный любимец Renault Duster (108 штук) и компактный Suzuki SX4 (102 штуки).

Вторичный рынок диктует свои правила

Что касается "свежепригнанных" бензиновых авто, то здесь вкусы украинцев остаются стабильными годами. Первое место уверенно занимает легендарный Volkswagen Golf, который пригнали в количестве 737 единиц.

Немного отстал от него семейный кроссовер Volkswagen Tiguan с результатом в 721 зарегистрированном авто. Также в пятерку востребованных вошли американский хит Nissan Rogue (569 штук), премиальный Audi Q5 (567 штук) и практичная Skoda Octavia, которую выбрали 349 раз.

Как видим, несмотря на все разговоры о тотальной электрификации, наш водитель пока голосует кошельком за понятный и надежный бензиновый двигатель. Адекватный прайс на обслуживание и отсутствие привязки к розеткам делают такие машины самым рациональным выбором на сегодняшний день.