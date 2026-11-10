Бензиновые моторы снова в моде: какие подержанные авто чаще всего пригоняли украинцы в октябре

По данным ассоциации Укравтопром, В прошлом месяце динамика ввоза секонд-хенда несколько просела по сравнению с прошлым годом. "Рынок демонстрирует изменение приоритетов покупателей в пользу традиционного горючего",– отмечают эксперты.

Самым большим сюрпризом стал резкий возврат интереса к классическим бензиновым двигателям. Их доля взлетела до 51%, хотя еще в октябре 2025 этот показатель составлял скромные 44%.

Электромобили заметно сдали позиции, упав с прошлогодних 30% до нынешних 20%. Дизельные машины также понемногу теряют аудиторию и сейчас занимают 16% рынка, в то время как гибриды уверенно нарастили мышцы до 10%.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Автомобили с ГБО стабильно держат свои 3%, что свидетельствует об устойчивой, хоть и небольшой, нише поклонников газа.

Народные любимцы: что покупают чаще всего

Абсолютным лидером среди пригнанных машин традиционно остается Volkswagen Golf. Этот немецкий хэтчбек был выбран 971 раз, что подтверждает его статус идеального баланса цены и качества для наших дорог.

Вторую строчку уверенно держит кроссовер Volkswagen Tiguan с показателем в 800 регистраций. Замыкает тройку лидеров популярный заокеанский гость Nissan Rogue, разошедшийся тиражом в 733 экземпляра.

В первую пятерку также ворвались премиальный Audi Q5 (698 единиц) и практичная Skoda Octavia (650 штук). Немного отстает от них французский бестселлер Renault Megane, нашедший 604 новых владельцев.

Несмотря на общий спад интереса к батарейным авто, в десятке лучших все же нашлось место для электрокаров. Tesla Model Y и Nissan Leaf заняли седьмое и восьмое места соответственно, а Tesla Model 3 оказалась на девятой строчке.

Замыкает топ-10 кроссовер Ford Escape, избравший 469 украинских водителей.