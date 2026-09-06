Бензиновые и дизельные авто как стационарные телефоны: почему молодежь считает ДВС пережитком прошлого

Как свидетельствуют результаты опроса британской энергетической компании E.ON Next, почти четверть подростков сравнивают владение классическим автомобилем с использованием стационарного телефона.

Исследование, в котором приняли участие 1500 будущих и начинающих водителей от 17 до 20 лет, ярко демонстрирует культурный разрыв между поколениями. Для современной молодежи электромобили – это не далекое будущее, к которому нужно привыкать, а целиком естественный старт.

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Новое поколение выбирает авто "под себя"

Мнение о том, что кто садится за руль и вообще не интересуется тем, как работает двигатель внутреннего сгорания – это настоящая пощечина для старшего поколения. В конце концов, опытные автомобилисты выросли в гаражах, вслушиваясь в каждый звук мотора, и знать устройство своей машины было не просто опцией, а обязанностью.

Однако современные подростки смотрят на это по-другому: 21% респондентов заявили, что вообще не представляют себя за рулем бензинового авто, а 36% откровенно называют ДВС устаревшими.

С новыми трендами в будущее

Цифры по опросу действительно заставляют задуматься над тем, как быстро меняются автомобильные тренды. Сразу 63% опрошенных уверены, что модели ДВС полностью исчезнут еще при их жизни. Более того, 53% молодых людей считают себя последним поколением, регулярно ездящим на классических машинах.

" Наиболее впечатляющим является то, что это поколение не произрастает с мыслью о бензине как о чем-то обязательном для первой машины. Молодежь просто смотрит на доступные сегодня варианты и делает чисто практический выбор в пользу новых технологий,

– Роберт Ллевеллин, эксперт по электромобилям.

Желание против реальности: что будет покупать молодежь

Конечно, хотеть электрокар и иметь возможность его купить – это две разные вещи, ведь первый транспорт обычно ищут с ограниченным бюджетом на вторичном рынке. Однако ситуация в Европе постепенно меняется благодаря появлению более доступных моделей с прайсом до 25 000 евро.

Такие городские хэтчбеки, как Renault Twingo E-Tech, Citroën ë-C3 или BYD Dolphin Surf, делают входной билет в мир электромобильности значительно дешевле.

Интересно, что автомобильные предпочтения работают по обоим направлениям между детьми и родителями. Целых 36% молодых людей активно убеждают старшее поколение пересесть на батарейные машины, и почти треть утверждает, что им уже это удалось.

41% подростков признались, что именно родители помогли им финансово с покупкой первого электромобиля, оценив возможность заряжать авто дома и не ездить на АЗС.

Маркетинг или реальный конец эпохи ДВС?

Следует понимать, что компания E.ON Next, заказавшая это исследование, активно продает тарифы для домашней зарядки электромобилей. Поэтому заявления о существенной экономии на эксплуатационных расходах в первый год вождения следует воспринимать именно через призму маркетинговой стратегии бренда.

Однако сами проценты взяты из реального опроса, и они четко фиксируют изменение сознания. Даже если сегодня между намерением купить электрокар и реальностью стоят цена и страховка, для многих 18-летних бензиновый двигатель стал непонятным пережитком. И если им предложат классический автомобиль в подарок, большинство из них отдаст преимущество альтернативному приводу.