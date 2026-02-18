Бензиновый Toyota RAV4 еще жив, но не для всех рынков: где его можно будет купить

Модель 2026 года получила знакомый 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 169 л.с., который остался практически без изменений по сравнению с предыдущим поколением. Решение объясняется более мягкими экологическими требованиями региона и стабильным спросом на более простые силовые агрегаты, сообщает Auto24.

Два подхода к силовым установкам

Как отмечает Carscoops, покупатели могут выбирать между традиционным бензиновым двигателем и 2,5-литровой гибридной установкой мощностью до 236 “лошадок”. В то же время в региональной линейке отсутствуют плагин-гибридные версии и спортивная комплектация GR Sport, доступные на других рынках. Интересно, что в Китае также продается бензиновая версия кроссовера, но она имеет собственные особенности и производится локальными совместными предприятиями.

Внешность и салон без сюрпризов

Визуально версия для рынков Ближнего Востока не отличается от моделей для других регионов. Покупателям предлагают стандартный дизайн Core или более “внедорожный” стиль Adventure с колесными дисками диаметром от 17 до 20 дюймов.

Интерьер также хорошо знаком: цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма сочетается с мультимедийной системой на 10,5 или 12,9 дюйма в зависимости от комплектации. Среди доступных опций - проекционный дисплей и панорамная крыша с электроприводом шторки.

Комплектации и цены

В Объединенных Арабских Эмиратах модель предлагается в исполнениях EX FWD, EXR, GXR, Adventure и VXR. Бензиновые версии доступны в средних комплектациях, тогда как топовые варианты оснащаются исключительно гибридной системой. Стоимость бензиновой модели составляет примерно от 105 900 до 123 900 дирхамов ОАЭ (около 28 800–33 700 долларов). Гибридные версии оцениваются дороже - от 114 900 до 152 900 дирхамов ($31 200–41 600).

Региональные особенности стратегии

Такой подход демонстрирует гибкость производителя в разных частях мира. Пока одни рынки быстро переходят на электрификацию, другие еще сохраняют спрос на традиционные силовые агрегаты. Для покупателей в странах Персидского залива это означает возможность выбора между классической и гибридной схемой, тогда как в большинстве стран мира такая опция уже исчезла.