Берегите пальцы: Cadillac отзывает почти 30 тысяч новых Optiq из-за "злых" стеклоподъемников

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Cadillac Optiq
Как пишет издание Carscoops, проблема касается электромобилей 2025-2027 модельных лет. Выяснилось, что система защиты от зажима (anti-pinch) может просто не сработать в самый критический момент.
Что это значит на практике? Если вы закрываете окна дистанционно с помощью брелока, стекло может не остановиться, встретив препятствие на последних 13 миллиметрах своего хода. Для взрослого это будет просто очень больно, а вот для маленьких детей, любящих хвататься за край двери, ситуация очень опасна. К тому же это прямое нарушение федеральных стандартов безопасности в США.
Как решать проблему
В GM уже нашли виновного– это поставщик Kwangjin America, неправильно настроивший верхний диапазон хода для программного обеспечения. К счастью, разбирать дверь и менять моторчики не придется. Лечится эта "болезнь" обычным обновлением софта. Владельцам даже не обязательно ехать на дилерский сервис: подписавшиеся на обновление "по воздуху" (OTA) получат патч автоматически. Пока, по данным автопроизводителя, обошлось без травм.
Больше кнопок для водителей
- Интересно, что это не единственная забота Cadillac о комфорте рук своих клиентов. Параллельно премиальный бренд GM готовит новое программное обеспечение для мультимедийных систем Optiq, Lyriq, Vistiq и CT5-V.
- Водители массово жаловались, что виртуальные кнопки на экранах слишком мелкие, и в них тяжело попасть во время движения. Теперь иконки станут больше, что точно придаст удобства за рулем и позволит меньше отвлекаться от дороги.