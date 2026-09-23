Частная газовая заправка содержалась за счет города: в Виннице разоблачили хитрую схему

Из-за таких махинации бюджет потерял более 760 тысяч гривен, а сам чиновник теперь может несколько лет провести за решеткой.

Как сообщают прокуратура да полиция Винницкой области, история началась еще в 2024 году, когда местное транспортное предприятие арендовало более 2000 квадратных метров земли для своей автобазы. За этот участок коммунальное автохозяйство исправно и ежемесячно платило немалую арендную плату.

Коммунхоз стал спонсором метановой АЗС

В августе 2025 года автопарк решил закупить 320 тысяч кубометров метана. для заправки городских автобусов. Поставщиком избрали частную компанию, которая должна была разместить свое газовое оборудование прямо на территории автопарка.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Именно здесь в дело вмешался 49-летний главный юрист. Он подготовил договор сотрудничества, но сознательно не прописал в нем компенсацию за пользование землей, охрану и коммунальные услуги. Вероятно, такая "забывчивость" была кому-то на пользу, но это уже по материалам следствия должен установить суд.

" Частная компания пользовалась частью территории без соответствующей компенсации, в то время как коммунальное предприятие продолжало платить за аренду всего участка, – отмечают следователи.

Только за пять месяцев такого сотрудничества ущерб достиг 762 тысяч гривен. Кстати, сам сомнительный договор даже не прошел надлежащую регистрацию после подписания.

Какое наказание ждет чиновника

Суд уже отстранил подозреваемого от занимаемой должности. Ему грозит до шести лет тюрмы. Правоохранители инкриминируют ему злоупотребление служебным положением, что повлекло тяжкие последствия.

Прокуратура настаивает на содержании фигуранта под стражей, соответствующее ходатайство уже рассматривает суд. Досудебное расследование продолжается при оперативной поддержке сотрудников УСБУ.